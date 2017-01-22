Twitter BBC взломали хакеры и сообщили о ранении Д.Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Хакеры взломали Twitter BBC и сообщили, что президент США Дональд Трамп якобы получил огнестрельное ранение в руку, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Хакеры в субботу, 21 января, взломали Twitter-аккаунт подразделения британской корпорации BBC в Нортгемптоне (BBC Northampton) и сообщили о ранении президента США Дональда Трампа во время церемонии инаугурации.
В сообщении утверждалось, что "президент Д.Трамп получил огнестрельное ранение в руку".
Вскоре после публикации пост был удален, однако целый ряд пользователей успел его ретвитнуть.
Позже в Twitter корпорации появилось сообщение о ложном характере размещенной информации: "Приносим свои извинения всем, кто увидел необычный твит на нашем аккаунте утром. По всей видимости, нас сломали. Сейчас мы устанавливаем, каким образом ".
Напомним, Дональд Трамп принял присягу и официально приступил к обязанностям нового президента США.
Как сообщал УНН, Д.Трамп в Овальном кабинете подписал первые указы.
Apologies to anyone who saw an unusual Tweet from our account this morning. We do appear to have been hacked and we are looking into how. MR- BBC Northampton (@BBCNorthampton) 21 января 2017 г.
@BBCNorthampton I call Bullshit pic.twitter.com/8gyGffk5Jl— American Man (@RScarberry3) 21 января 2017 г.