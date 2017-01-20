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Д.Трамп в Овальному кабінеті підписав перші укази

Д.Трамп в Овальному кабінеті підписав перші укази

Київ • УНН

 • 17109 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Президент США Дональд Трамп в Овальному кабінеті підписав перші укази, передає УНН.

Перші офіційні документи на посаді президента США Дональд Трамп підписав в оточенні родини та журналістів.

Також в Овальному кабінеті були діти. Підписуючи документи Д.Трам зазначив: "Які чудові діти, може дати їм ручки, бо ще подумають, що я жадібний".

Помічники Д.Трампа підготували на підпис президенту США близько 200 документів.

Нагадаємо, Дональд Трамп склав присягу та офіційно приступив до обов’язків нового президента США.

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