Д.Трамп в Овальном кабинете подписал первые указы

Первые официальные документы на посту президента США Дональд Трамп подписал в окружении семьи и журналистов.

Также в Овальном кабинете были дети. Подписывая документы Д.Трам отметил: "Какие замечательные дети, может дать им ручки, потому что еще подумают, что я жадный".

Помощники Д.Трампа подготовили на подпись президенту США около 200 документов.

Напомним, Дональд Трамп принял присягу и официально приступил к обязанностям нового президента США.