Д.Трамп в Овальном кабинете подписал первые указы
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете подписал первые указы, передает УНН.
Первые официальные документы на посту президента США Дональд Трамп подписал в окружении семьи и журналистов.
Также в Овальном кабинете были дети. Подписывая документы Д.Трам отметил: "Какие замечательные дети, может дать им ручки, потому что еще подумают, что я жадный".
Помощники Д.Трампа подготовили на подпись президенту США около 200 документов.
Напомним, Дональд Трамп принял присягу и официально приступил к обязанностям нового президента США.