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Китай закупил чип-оборудование на почти рекордные 40 млрд долл. для обхода ограничений США

Китай закупил чип-оборудование на почти рекордные 40 млрд долл. для обхода ограничений США

Киев  •  УНН

22 январь 2024, 14:02  •  8240 просмотра

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Импорт чип-технологий в Китай в прошлом году подскочил

Импорт оборудования для производства микросхем в Китай в прошлом году подскочил, на фоне того, как компании увеличили инвестиции в попытке обойти усилия США, направленные на сдерживание полупроводниковой индустрии страны, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Согласно расчетам Bloomberg, основанным на официальных таможенных данных, импорт оборудования, используемого для производства компьютерных чипов, вырос на 14% в 2023 году и составил почти 40 миллиардов долларов США. Это вторая по величине сумма за историю наблюдений с 2015 год. Увеличение произошло, несмотря на падение общего объема импорта на 5,5% в прошлом году, что подчеркивает важность, которую китайское правительство и национальная индустрия микросхем придают достижению самодостаточности, отмечает издание.

Импорт вырос на 14%, на фоне того, как компании накапливают запасы оборудования для производства полупроводников.

Китайские производители микросхем быстро инвестируют в новые заводы по производству полупроводников, чтобы попытаться расширить возможности страны и обойти экспортный контроль, введенный США и их союзниками. Эти ограничения затрудняют китайским компаниям доступ к оборудованию, необходимому для производства самых мощных чипов, и замедляют развитие сектора высоких технологий Китая, который рассматривается как угроза для США.

Импорт Китая из Нидерландов резко возрос в прошлом году в преддверии введения нового экспортного контроля, который еще больше ограничит возможности таких компаний, как Semiconductor Manufacturing International Corp., получать новейшее оборудование.

В декабре импорт литографического оборудования из Нидерландов подскочил почти на 1000% по сравнению с годом ранее и составил 1,1 млрд долл., поскольку компании бросились покупать его в преддверии начала ограничений в этом месяце.

Дополнение

Еще до того, как эти ограничения вступили в силу, нидерландская компания ASML Holding NV отменила поставки некоторых из своих новейших машин в Китай по запросу правительства США, сообщило агентство Bloomberg ранее в этом месяце. Отмены произошли за несколько недель до вступления в силу запрета на экспорт высококачественного оборудования для производства микросхем.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости Мира
Китай закупив чіп-обладнання на майже рекордні 40 млрд дол. для обходу обмежень США
China has purchased a near-record $40 billion worth of chip equipment to circumvent US restrictions
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Импорт чип-технологий в Китай в прошлом году подскочил.

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