Китай закупил чип-оборудование на почти рекордные 40 млрд долл. для обхода ограничений США
Киев • УНН
Импорт чип-технологий в Китай в прошлом году подскочил
Импорт оборудования для производства микросхем в Китай в прошлом году подскочил, на фоне того, как компании увеличили инвестиции в попытке обойти усилия США, направленные на сдерживание полупроводниковой индустрии страны, сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Согласно расчетам Bloomberg, основанным на официальных таможенных данных, импорт оборудования, используемого для производства компьютерных чипов, вырос на 14% в 2023 году и составил почти 40 миллиардов долларов США. Это вторая по величине сумма за историю наблюдений с 2015 год. Увеличение произошло, несмотря на падение общего объема импорта на 5,5% в прошлом году, что подчеркивает важность, которую китайское правительство и национальная индустрия микросхем придают достижению самодостаточности, отмечает издание.
Импорт вырос на 14%, на фоне того, как компании накапливают запасы оборудования для производства полупроводников.
Китайские производители микросхем быстро инвестируют в новые заводы по производству полупроводников, чтобы попытаться расширить возможности страны и обойти экспортный контроль, введенный США и их союзниками. Эти ограничения затрудняют китайским компаниям доступ к оборудованию, необходимому для производства самых мощных чипов, и замедляют развитие сектора высоких технологий Китая, который рассматривается как угроза для США.
Импорт Китая из Нидерландов резко возрос в прошлом году в преддверии введения нового экспортного контроля, который еще больше ограничит возможности таких компаний, как Semiconductor Manufacturing International Corp., получать новейшее оборудование.
В декабре импорт литографического оборудования из Нидерландов подскочил почти на 1000% по сравнению с годом ранее и составил 1,1 млрд долл., поскольку компании бросились покупать его в преддверии начала ограничений в этом месяце.
Дополнение
Еще до того, как эти ограничения вступили в силу, нидерландская компания ASML Holding NV отменила поставки некоторых из своих новейших машин в Китай по запросу правительства США, сообщило агентство Bloomberg ранее в этом месяце. Отмены произошли за несколько недель до вступления в силу запрета на экспорт высококачественного оборудования для производства микросхем.
Китай закупил чип-оборудование на почти рекордные 40 млрд долл. для обхода ограничений США
Импорт чип-технологий в Китай в прошлом году подскочил.
Кадыровцы напали в оккупированном Мелитополе на блокпост военной полиции рф - СМИ
Члены кадыровского батальона избили и угрожали российскому офицеру военной полиции, который попросил их предъявить документы на блокпосту в оккупированном Мелитополе.
Фаберже стоимостью более 20 миллионов долларов: НАПК обнародовало список артобъектов российского олигарха Вексельберга
НАПК опубликовало отчет, в котором подробно описано 272 произведения искусства, принадлежащих российскому олигарху Виктору Вексельбергу, самые известные из которых оцениваются примерно в 82 миллиона долларов.
В Севастополе объявили выходные из-за проблем с водоснабжением
Севастополь объявляет 23 и 24 января выходными днями из-за проблем с водоснабжением, вызванных непогодой.
Республиканцы недовольны спикером Палаты представителей - Politico
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон сталкивается с растущим недовольством среди республиканцев из-за того, как он управляет государственными расходами и законодательными переговорами. Инсайдеры прогнозируют, что он может потерять свою должность до 2025 года, если недовольство партии продолжится.
В 2023 году более 10 тысяч украинцев получили гранты на собственное дело
В 2023 году более 10 000 украинцев получили государственные гранты на общую сумму 2,4 млрд грн для открытия или развития бизнеса по программе "Власна справа".
Зеленский и Туск обсудили ситуацию на границе между Украиной и Польшей
Президент Украины Зеленский и премьер-министр Туск обсудили ситуацию на границе между Украиной и Польшей, утверждая, что все ключевые вопросы могут быть решены на правительственном уровне в ближайшее время.
Чехия не будет возвращать украинцев призывного возраста на родину - глава МИД страны
Чехия не будет возвращать украинцев призывного возраста в Украину. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский считает, что для этого нет механизмов согласно международному праву
Доставляли героин из-за границы: столичные правоохранители задержали группу наркоторговцев
В Киеве правоохранители арестовали группу, которая занималась контрабандой кокаина из-за границы и производством каннабиса в Украине. Во время рейда правоохранители изъяли наркотики на сумму 20 миллионов гривен и перекрыли международный маршрут поставки наркотиков.
Активисты развернули украинский флаг на горной вершине в оккупированном Крыму
Активисты Движения "Желтая лента" развернули украинский флаг на вершине крымской горы, чтобы отпраздновать День Соборности.