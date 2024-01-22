Китай закупив чіп-обладнання на майже рекордні 40 млрд дол. для обходу обмежень США

ukenru
29 березня, 17:57 • 103606 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 121285 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 120589 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 159011 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 135007 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 130701 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 143133 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 145536 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 387614 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 172425 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1 м/с
82 %
749 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Перебування в полоні зараховуватиметься в страховий стаж цивільним українцям

Перебування в полоні зараховуватиметься в страховий стаж цивільним українцям

29 березня, 21:27 • 9409 перегляди
В Україні активізувалися шахраї, що підміняють QR-коди для крадіжки даних: подробиці

В Україні активізувалися шахраї, що підміняють QR-коди для крадіжки даних: подробиці

29 березня, 23:22 • 14650 перегляди
Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

02:37 • 11946 перегляди
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

03:28 • 20608 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

04:05 • 19218 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 236539 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 387614 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 442341 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 450647 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 360002 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 121285 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 131627 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 125761 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 99981 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 108654 перегляди
Актуальне
Китай закупив чіп-обладнання на майже рекордні 40 млрд дол. для обходу обмежень США

Китай закупив чіп-обладнання на майже рекордні 40 млрд дол. для обходу обмежень США

Київ • УНН

 • 55972 перегляди

Імпорт чіп-технологій до Китаю минулого року підскочив

Імпорт обладнання для виробництва мікросхем до Китаю торік підскочив, на тлі того, як компанії збільшили інвестиції в спробі обійти зусилля США, спрямовані на стримування напівпровідникової індустрії країни, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Згідно з розрахунками Bloomberg, що ґрунтуються на офіційних митних даних, імпорт обладнання, використовуваного для виробництва комп'ютерних чіпів, зріс на 14% у 2023 році і становив майже 40 мільярдів доларів США. Це друга за величиною сума за історію спостережень з 2015 року. Збільшення відбулося попри падіння загального обсягу імпорту на 5,5% торік, що підкреслює важливість, яку китайський уряд і національна індустрія мікросхем надають досягненню самодостатності, зазначає видання.

Імпорт зріс на 14%, на тлі того, як компанії накопичують запаси обладнання для виробництва напівпровідників.

Китайські виробники мікросхем швидко інвестують у нові заводи з виробництва напівпровідників, щоб спробувати розширити можливості країни й обійти експортний контроль, запроваджений США та їхніми союзниками. Ці обмеження ускладнюють китайським компаніям доступ до обладнання, необхідного для виробництва найпотужніших чіпів, і сповільнюють розвиток сектора високих технологій Китаю, який розглядають як загрозу для США.

Імпорт Китаю з Нідерландів різко зріс минулого року напередодні введення нового експортного контролю, який ще більше обмежить можливості таких компаній, як Semiconductor Manufacturing International Corp., отримувати новітнє обладнання.

У грудні імпорт літографічного обладнання з Нідерландів підскочив майже на 1000% порівняно з роком раніше і становив 1,1 млрд дол., оскільки компанії кинулися купувати його напередодні початку обмежень цього місяця.

Доповнення

Ще до того, як ці обмеження набули чинності, нідерландська компанія ASML Holding NV скасувала поставки деяких зі своїх новітніх машин до Китаю за запитом уряду США, повідомило агентство Bloomberg раніше цього місяця. Скасування відбулися за кілька тижнів до набуття чинності заборони на експорт високоякісного обладнання для виробництва мікросхем.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Новини СвітуТехнології
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,955.00
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,838.83