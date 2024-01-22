Китай закупив чіп-обладнання на майже рекордні 40 млрд дол. для обходу обмежень США

Імпорт обладнання для виробництва мікросхем до Китаю торік підскочив, на тлі того, як компанії збільшили інвестиції в спробі обійти зусилля США, спрямовані на стримування напівпровідникової індустрії країни, повідомляє Bloomberg, пише УНН.



Деталі

Згідно з розрахунками Bloomberg, що ґрунтуються на офіційних митних даних, імпорт обладнання, використовуваного для виробництва комп'ютерних чіпів, зріс на 14% у 2023 році і становив майже 40 мільярдів доларів США. Це друга за величиною сума за історію спостережень з 2015 року. Збільшення відбулося попри падіння загального обсягу імпорту на 5,5% торік, що підкреслює важливість, яку китайський уряд і національна індустрія мікросхем надають досягненню самодостатності, зазначає видання.

Імпорт зріс на 14%, на тлі того, як компанії накопичують запаси обладнання для виробництва напівпровідників.

Китайські виробники мікросхем швидко інвестують у нові заводи з виробництва напівпровідників, щоб спробувати розширити можливості країни й обійти експортний контроль, запроваджений США та їхніми союзниками. Ці обмеження ускладнюють китайським компаніям доступ до обладнання, необхідного для виробництва найпотужніших чіпів, і сповільнюють розвиток сектора високих технологій Китаю, який розглядають як загрозу для США.

Імпорт Китаю з Нідерландів різко зріс минулого року напередодні введення нового експортного контролю, який ще більше обмежить можливості таких компаній, як Semiconductor Manufacturing International Corp., отримувати новітнє обладнання.

У грудні імпорт літографічного обладнання з Нідерландів підскочив майже на 1000% порівняно з роком раніше і становив 1,1 млрд дол., оскільки компанії кинулися купувати його напередодні початку обмежень цього місяця.

Доповнення

Ще до того, як ці обмеження набули чинності, нідерландська компанія ASML Holding NV скасувала поставки деяких зі своїх новітніх машин до Китаю за запитом уряду США, повідомило агентство Bloomberg раніше цього місяця. Скасування відбулися за кілька тижнів до набуття чинності заборони на експорт високоякісного обладнання для виробництва мікросхем.