НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами

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Киев  •  УНН

 • 18074 просмотра

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Национальный банк Украины повысил учетную ставку до 14,5% для борьбы с инфляцией. Эксперт объясняет три основные цели этого решения и возможные последствия для экономики.

Экономист Александр Савченко объяснил, что повышение учетной ставки до 14,5% Национальным банком Украины направлено на борьбу с инфляцией, стимулирование покупки облигаций внутреннего займа и увеличение активности банков на депозитных сертификатах. Об этом он рассказал в комментарии для УНН.

Национальный банк Украины повысил учетную ставку с 24 января до 14,5% с, что на 1% больше предыдущей ставки. 

Савченко отметил, что есть несколько причин повышения учетной ставки. По его словам, во-первых, это инструмент борьбы с инфляцией.

Вторая причина может быть такая, что облигации, "военные облигации" они сейчас называются, внутренние займы привязываются к учетной ставке. И чтобы их больше покупали, повышается учетная ставка. И еще у банков есть такой механизм, как депозитные сертификаты. Для того чтобы банки больше денег размещали на депозитных сертификатах, повышается учетная ставка. То есть реально три цели может быть у Национального банка, и, я так думаю, это скоординированная позиция с Минфином. Но на первое место я ставлю борьбу с инфляцией

- рассказал эксперт.

По его словам, лучший инструмент борьбы с инфляцией - это учетная ставка.

Эксперт привел пример из россии, где глава центрального банка эльвира набиуллина в свое время запретила повышать учетную ставку. Это решение привело к ускорению инфляции, что подтверждает важность этого инструмента для ее сдерживания.

Он предположил, что на политику повышения учетной ставки могут влиять и "меркантильные интересы". Банки, имея деньги, больше зарабатывают на депозитных сертификатах и государственных облигациях, которые становятся более привлекательными для покупателей.

Савченко отметил, что повышение учетной ставки несет риск замедления экономического развития. Он пояснил, что более высокая ставка делает кредиты дороже, что снижает спрос на них. Это, в свою очередь, обычно приводит к сокращению экономической активности и торможению развития экономики.

Также Савченко ответил на вопрос УНН, есть ли альтернативные инструменты для контроля инфляции.

"Есть, конечно, это меньше делать эмиссию. Меньше делать эмиссию, это очень трудно", - отметил экономист.

Он пояснил, что государственный бюджет имеет много статей, которые нуждаются в финансировании, и часто возникает дефицит. Чтобы покрыть этот дефицит, выпускаются облигации внутреннего займа. Однако для уменьшения их объема необходимо больше собирать налогов и сокращать расходы. Это решение имеет свои преимущества и недостатки, говорит эксперт.

Савченко подчеркнул, что в экономике не существует абсолютно правильных решений: решение одной проблемы часто приводит к возникновению другой.

Напомним

В прошлом году Национальный банк Украины повысил учетную ставку до 13,5% аргументируя это тем, что это решение должно сохранить устойчивость валютного рынка, содержание инфляционных ожиданий под контролем и постепенное замедление инфляции до цели 5%.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Экономикаполитика
natsionalnii-bank-ukrainiНациональный банк Украины
ukrainaУкраина

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