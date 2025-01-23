Гендерный разрыв в оплате труда: почему он существует и как его преодолеть
Киев • УНН
До полномасштабного российского вторжения гендерный разрыв в оплате труда в Украине составлял 18,6%, что заставляет женщин работать дольше мужчин. Эксперты связывают это со стереотипами и низким представительством женщин на руководящих должностях.
Гендерный разрыв в оплате труда остается серьезной проблемой во всем мире, в частности в Украине. Это не только вопрос социальной справедливости, но и фактор, влияющий на экономическое развитие страны.
УНН разобрался, почему есть гендерный разрыв оплаты труда в нашем государстве, как общественные стереотипы влияют на эту проблему и как это отражается на экономике Украины.
По данным Госстата в Украине до полномасштабного российского вторжения за 2021 год разница в оплате труда между женщинами и мужчинами составляла 18,6%. Соответственно, это означает, что женщинам приходится работать больше, чем мужчинам, но при этом получать заработную меньшую. Таким образом, в среднем за жизнь женщины имеют 6,5 лет дополнительного труда.
В 2015 году разница между зарплатами мужчин и женщин составляла 26% и к 2021 году она значительно уменьшилась. Сейчас Украина демонстрирует положительную динамику в привлечении женщин к профессиональным и техническим сферам.
Однако, несмотря на эти положительные тенденции, некоторые проблемы остаются. Например, только 15% компаний в Украине принадлежат женщинам, и только в 17,7% бизнесов руководящие должности занимают именно женщины. Это указывает на то, что несмотря на высокий уровень вовлеченности женщин в обучение не гарантирует то, что они будут зарабатывать больше.
УНН пообщался с главой Центра правовых исследований гендерного равенства Ириной Андрусяк, и по ее мнению, главная причина гендерного разрыва оплаты заключается не столько в украинском законодательстве, как в стереотипном мышлении общества.
В законе у нас написано все даже очень хорошо, если говорить с точки зрения гендерной проблематики. У нас есть проблемы общественные. Нет ни одной дискриминационной нормы, но при приеме на работу девушек могут, например, спрашивать: «А вы замужем?» А планируете ли вы иметь детей? Ой, если если не замужем, то сейчас выйдешь замуж, родишь детей». То есть нет такого, например, чтобы в норме говорилось, что за одинаковую выполненную работу, женщины получают меньшую заработную плату, потому что они женщины, а мужчинам нужно содержать семью, и поэтому им платят больше
По словам Андрусяк, чрезвычайно уязвимой социальной категорией в Украине являются женщины-пенсионерки. Поскольку, они, выходя на пенсию, имеют низкий минимум пенсионного обеспечения.
«И вот мы уже начинаем искать причины, а почему так? И здесь у нас уже входят в действие эти стереотипы мышления, эти негативные стереотипные практики, когда у нас женщины, если говорить в процентном измерении, занимают значительно меньше руководящих должностей. А все потому, что их просто не выбирают на эти руководящие должности, потому что они женщины, потому что стереотипно у нас так испокон веков, что женщины не способны управлять, они не могут принимать решения, они не имеют лидерских задатков, они эмоционально нестабильны. И тут, собственно, нам нужно искать источник этой проблемы, почему у нас существует этот разрыв в заработной плате», - говорит специалист.
В частности, правозащитница, отмечает, что законодательные нормы, которые ограничивают права женщин в вопросе оплаты труда, должны обсуждаться с учетом не только индивидуальных потребностей женщин, но и в контексте обеспечения социального равенства и предотвращения злоупотреблений со стороны работодателей.
«Мы не можем говорить об индивидуальных случаях той или иной женщины. Потому что у 20-ти женщин есть возможность нанять няню, или есть родители, которые могут помочь, или муж. А у 70-ти женщин такой возможности не будет. И право в том контексте должно все же усиливаться на большинство людей и собственно обеспечивать эту недопустимость злоупотребления работодателей такой нормой», - подчеркнула Андрусяк.
Кроме того, она отметила, что даже несмотря на изменения в правовых нормах - результаты можно будет наблюдать через несколько десятков лет, а не сразу.
Гендерный разрыв в оплате труда - вопрос, который следует рассматривать не только с точки зрения дискриминации женщин, но и влияния на экономику страны.
По подсчетам McKinsey Global Institute, если бы женщины были вовлечены в рынок труда, так же как и мужчины, глобальный ВВП в течение 2015-2025 годов вырос бы на 26%.
УНН пообщался с экономистом Олег Пендзин, который считает, что вопрос гендерного разрыва в оплате труда частично теряет актуальность из-за острого дефицита мужчин в традиционно «мужских» профессиях.
В условиях войны и в условиях резкого дефицита производственных специальностей, чрезвычайно большого дефицита именно специальностей на мужских профессиях, на сегодняшний момент резко возрастает возможность женщин переквалифицироваться. Поэтому вопрос гендерного разрыва, на мой взгляд, нивелируется чрезвычайно большим дефицитом мужчин на мужских специальностях. Сегодня при желании женщина может занять любую должность из мужского с мужской оплатой труда на мужские специальности. Другое дело, что это требует действительно серьезной переквалификации ..., потому что есть такие вещи, которые там в основном мужчины делают из-за физиологических особенностей. Но в любом случае в период войны эта гендерная разница до некоторой степени исчезает