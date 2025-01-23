Гендерный разрыв в оплате труда: почему он существует и как его преодолеть

Гендерный разрыв в оплате труда остается серьезной проблемой во всем мире, в частности в Украине. Это не только вопрос социальной справедливости, но и фактор, влияющий на экономическое развитие страны.

УНН разобрался, почему есть гендерный разрыв оплаты труда в нашем государстве, как общественные стереотипы влияют на эту проблему и как это отражается на экономике Украины.

По данным Госстата в Украине до полномасштабного российского вторжения за 2021 год разница в оплате труда между женщинами и мужчинами составляла 18,6%. Соответственно, это означает, что женщинам приходится работать больше, чем мужчинам, но при этом получать заработную меньшую. Таким образом, в среднем за жизнь женщины имеют 6,5 лет дополнительного труда.

В 2015 году разница между зарплатами мужчин и женщин составляла 26% и к 2021 году она значительно уменьшилась. Сейчас Украина демонстрирует положительную динамику в привлечении женщин к профессиональным и техническим сферам.

Однако, несмотря на эти положительные тенденции, некоторые проблемы остаются. Например, только 15% компаний в Украине принадлежат женщинам, и только в 17,7% бизнесов руководящие должности занимают именно женщины. Это указывает на то, что несмотря на высокий уровень вовлеченности женщин в обучение не гарантирует то, что они будут зарабатывать больше.

УНН пообщался с главой Центра правовых исследований гендерного равенства Ириной Андрусяк, и по ее мнению, главная причина гендерного разрыва оплаты заключается не столько в украинском законодательстве, как в стереотипном мышлении общества.

В законе у нас написано все даже очень хорошо, если говорить с точки зрения гендерной проблематики. У нас есть проблемы общественные. Нет ни одной дискриминационной нормы, но при приеме на работу девушек могут, например, спрашивать: «А вы замужем?» А планируете ли вы иметь детей? Ой, если если не замужем, то сейчас выйдешь замуж, родишь детей». То есть нет такого, например, чтобы в норме говорилось, что за одинаковую выполненную работу, женщины получают меньшую заработную плату, потому что они женщины, а мужчинам нужно содержать семью, и поэтому им платят больше - говорит эксперт.

По словам Андрусяк, чрезвычайно уязвимой социальной категорией в Украине являются женщины-пенсионерки. Поскольку, они, выходя на пенсию, имеют низкий минимум пенсионного обеспечения.

«И вот мы уже начинаем искать причины, а почему так? И здесь у нас уже входят в действие эти стереотипы мышления, эти негативные стереотипные практики, когда у нас женщины, если говорить в процентном измерении, занимают значительно меньше руководящих должностей. А все потому, что их просто не выбирают на эти руководящие должности, потому что они женщины, потому что стереотипно у нас так испокон веков, что женщины не способны управлять, они не могут принимать решения, они не имеют лидерских задатков, они эмоционально нестабильны. И тут, собственно, нам нужно искать источник этой проблемы, почему у нас существует этот разрыв в заработной плате», - говорит специалист.

В частности, правозащитница, отмечает, что законодательные нормы, которые ограничивают права женщин в вопросе оплаты труда, должны обсуждаться с учетом не только индивидуальных потребностей женщин, но и в контексте обеспечения социального равенства и предотвращения злоупотреблений со стороны работодателей.

«Мы не можем говорить об индивидуальных случаях той или иной женщины. Потому что у 20-ти женщин есть возможность нанять няню, или есть родители, которые могут помочь, или муж. А у 70-ти женщин такой возможности не будет. И право в том контексте должно все же усиливаться на большинство людей и собственно обеспечивать эту недопустимость злоупотребления работодателей такой нормой», - подчеркнула Андрусяк.

Кроме того, она отметила, что даже несмотря на изменения в правовых нормах - результаты можно будет наблюдать через несколько десятков лет, а не сразу.

Гендерный разрыв в оплате труда - вопрос, который следует рассматривать не только с точки зрения дискриминации женщин, но и влияния на экономику страны.

По подсчетам McKinsey Global Institute, если бы женщины были вовлечены в рынок труда, так же как и мужчины, глобальный ВВП в течение 2015-2025 годов вырос бы на 26%.

УНН пообщался с экономистом Олег Пендзин, который считает, что вопрос гендерного разрыва в оплате труда частично теряет актуальность из-за острого дефицита мужчин в традиционно «мужских» профессиях.