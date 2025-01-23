ukenru
Эксклюзив
Гендерный разрыв в оплате труда: почему он существует и как его преодолеть
09:43 • 46661 просмотра

Гендерный разрыв в оплате труда: почему он существует и как его преодолеть

Эксклюзив
Оперативное обновление медицинской документации позволит информировать пациента о появлении новых международных рекомендаций - ОО "Афина. Женщины против рака"
09:28 • 48419 просмотра

Оперативное обновление медицинской документации позволит информировать пациента о появлении новых международных рекомендаций - ОО "Афина. Женщины против рака"

Зеленский: США должны быть частью украинских миротворческих сил
06:26 • 104587 просмотра

Зеленский: США должны быть частью украинских миротворческих сил

Эксклюзив
Экс-чиновник МОУ Лиев считает безосновательным его арест и опроверг утверждение прокурора о возможных рисках (Видео)
22 января, 19:02 • 117896 просмотра

Экс-чиновник МОУ Лиев считает безосновательным его арест и опроверг утверждение прокурора о возможных рисках (Видео)

Трамп пригрозил россии новыми санкциями, если она не прекратит войну в Украине
22 января, 16:47 • 122370 просмотра

Трамп пригрозил россии новыми санкциями, если она не прекратит войну в Украине

Эксклюзив
Эксперт раскритиковал АРМА за обновление дизайна реестра арестованных активов, вместо его наполнения
22 января, 14:12 • 123535 просмотра

Эксперт раскритиковал АРМА за обновление дизайна реестра арестованных активов, вместо его наполнения

Эксклюзив
Гетманцев решил лишить украинцев доступных зарубежных покупок: что об этом думают украинцы
22 января, 11:37 • 122234 просмотра

Гетманцев решил лишить украинцев доступных зарубежных покупок: что об этом думают украинцы

Эксклюзив
Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика
22 января, 11:07 • 153837 просмотра

Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика

Эксклюзив
Минздрав должен пересмотреть руководства и протоколы лечения вместе со специалистами - Дмитриева
22 января, 09:59 • 112207 просмотра

Минздрав должен пересмотреть руководства и протоколы лечения вместе со специалистами - Дмитриева

Эксклюзив
Раскрытие банковской тайны: какие риски для украинцев
22 января, 09:49 • 109913 просмотра

Раскрытие банковской тайны: какие риски для украинцев

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский назвал условия для переговоров с рф

Зеленский назвал условия для переговоров с рф

23 января, 01:46 • 111071 просмотра
россия может напасть на страны НАТО в ближайшие пять лет - Писториус

россия может напасть на страны НАТО в ближайшие пять лет - Писториус

23 января, 03:04 • 110315 просмотра
рф атаковала баллистикой Запорожье: среди пострадавших двухмесячный ребенок

рф атаковала баллистикой Запорожье: среди пострадавших двухмесячный ребенок

23 января, 03:30 • 50310 просмотра
Один человек погиб в результате ракетного обстрела рф по Запорожью

Один человек погиб в результате ракетного обстрела рф по Запорожью

23 января, 04:49 • 31759 просмотра
Ди Каприо и Скорсезе планируют объединиться для экранизации "Дьявола в Белом городе"

Ди Каприо и Скорсезе планируют объединиться для экранизации "Дьявола в Белом городе"

08:12 • 85116 просмотра
публикации
Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика

Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика
Эксклюзив

22 января, 11:07 • 153837 просмотра
Производители, дистрибьюторы или аптеки: кто формирует цены на лекарства в Украине?

Производители, дистрибьюторы или аптеки: кто формирует цены на лекарства в Украине?

22 января, 08:30 • 153469 просмотра
Почему Трамп идет против ВОЗ и ставит под угрозу НАТО? Мнения экспертов

Почему Трамп идет против ВОЗ и ставит под угрозу НАТО? Мнения экспертов
Эксклюзив

22 января, 07:26 • 156781 просмотра
Украинские пациенты заложники системы: почему Минздрав должен обновить медицинские протоколы уже сейчас

Украинские пациенты заложники системы: почему Минздрав должен обновить медицинские протоколы уже сейчас

21 января, 15:39 • 165549 просмотра
"Битва за престиж": где смотреть матч 7-го тура Лиги Европы "Динамо" - "Галатасарай", фаворит букмекеров, последние приготовления

"Битва за престиж": где смотреть матч 7-го тура Лиги Европы "Динамо" - "Галатасарай", фаворит букмекеров, последние приготовления

21 января, 12:22 • 182126 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Кто-то всегда должен быть со мной": легендарная актриса Джуди Денч в 90 лет практически ослепла

"Кто-то всегда должен быть со мной": легендарная актриса Джуди Денч в 90 лет практически ослепла

11:19 • 399 просмотра
Ди Каприо и Скорсезе планируют объединиться для экранизации "Дьявола в Белом городе"

Ди Каприо и Скорсезе планируют объединиться для экранизации "Дьявола в Белом городе"

08:12 • 85116 просмотра
Хейли Бибер опровергла слухи о разводе с мужем после "отписки" в Instagram

Хейли Бибер опровергла слухи о разводе с мужем после "отписки" в Instagram

22 января, 16:22 • 107660 просмотра
Принц Гарри получит компенсацию от The Sun за незаконную слежку

Принц Гарри получит компенсацию от The Sun за незаконную слежку

22 января, 15:23 • 108089 просмотра
Netflix повысит цены на подписку в ряде стран после роста количества пользователей

Netflix повысит цены на подписку в ряде стран после роста количества пользователей

22 января, 14:03 • 109254 просмотра
Актуальное
Гендерный разрыв в оплате труда: почему он существует и как его преодолеть

Гендерный разрыв в оплате труда: почему он существует и как его преодолеть

Киев  •  УНН

 • 43727 просмотра

Read in English

До полномасштабного российского вторжения гендерный разрыв в оплате труда в Украине составлял 18,6%, что заставляет женщин работать дольше мужчин. Эксперты связывают это со стереотипами и низким представительством женщин на руководящих должностях.

Гендерный разрыв в оплате труда остается серьезной проблемой во всем мире, в частности в Украине. Это не только вопрос социальной справедливости, но и фактор, влияющий на экономическое развитие страны. 

УНН разобрался, почему есть гендерный разрыв оплаты труда в нашем государстве, как общественные стереотипы влияют на эту проблему и как это отражается на экономике Украины.

По данным Госстата в Украине до полномасштабного российского вторжения за 2021 год разница в оплате труда между женщинами и мужчинами составляла 18,6%. Соответственно, это означает, что женщинам приходится работать больше, чем мужчинам, но при этом получать заработную меньшую.  Таким образом, в среднем за жизнь женщины имеют 6,5 лет дополнительного труда.

В 2015 году разница между зарплатами мужчин и женщин составляла 26% и к 2021 году она значительно уменьшилась. Сейчас Украина демонстрирует положительную динамику в привлечении женщин к профессиональным и техническим сферам. 

Однако, несмотря на эти положительные тенденции, некоторые проблемы остаются. Например, только 15% компаний в Украине принадлежат женщинам, и только в 17,7% бизнесов руководящие должности занимают именно женщины. Это указывает на то, что несмотря на высокий уровень вовлеченности женщин в обучение не гарантирует то, что они будут зарабатывать больше. 

УНН пообщался с главой Центра правовых исследований гендерного равенства Ириной Андрусяк, и по ее мнению, главная причина гендерного разрыва оплаты заключается не столько в украинском законодательстве, как в  стереотипном мышлении общества.

В законе у нас написано все даже очень хорошо, если говорить с точки зрения гендерной проблематики. У нас есть проблемы общественные. Нет ни одной дискриминационной нормы, но при приеме на работу девушек могут, например, спрашивать: «А вы замужем?» А планируете ли вы иметь детей? Ой, если если не замужем, то сейчас выйдешь замуж, родишь детей». То есть нет такого, например, чтобы в норме говорилось, что за одинаковую выполненную работу, женщины получают меньшую заработную плату, потому что они женщины, а мужчинам нужно содержать семью, и поэтому им платят больше

- говорит эксперт.

 По словам Андрусяк, чрезвычайно уязвимой социальной категорией в Украине являются женщины-пенсионерки. Поскольку, они, выходя на пенсию, имеют низкий минимум пенсионного обеспечения.

«И вот мы уже начинаем искать причины, а почему так? И здесь у нас уже входят в действие эти стереотипы мышления, эти негативные стереотипные практики, когда у нас женщины, если говорить в процентном измерении, занимают значительно меньше руководящих должностей. А все потому, что их просто не выбирают на эти руководящие должности, потому что они женщины, потому что стереотипно у нас так испокон веков, что женщины не способны управлять, они не могут принимать решения, они не имеют лидерских задатков, они эмоционально нестабильны. И тут, собственно, нам нужно искать источник этой проблемы, почему у нас существует этот разрыв в заработной плате», - говорит специалист.

В частности, правозащитница, отмечает, что законодательные нормы, которые ограничивают права женщин в вопросе оплаты труда, должны обсуждаться с учетом не только индивидуальных потребностей женщин, но и в контексте обеспечения социального равенства и предотвращения злоупотреблений со стороны работодателей.

«Мы не можем говорить об индивидуальных случаях той или иной женщины. Потому что у 20-ти  женщин есть возможность нанять няню, или есть родители, которые могут помочь, или муж. А у 70-ти женщин такой возможности не будет. И право в том контексте должно все же усиливаться на большинство людей и собственно обеспечивать эту недопустимость злоупотребления работодателей такой нормой», - подчеркнула Андрусяк.

Кроме того, она отметила, что даже несмотря на изменения в правовых нормах - результаты можно будет наблюдать через несколько десятков лет, а не сразу.

Гендерный разрыв в оплате труда - вопрос, который следует рассматривать не только с точки зрения дискриминации женщин, но и влияния на экономику страны.

По подсчетам McKinsey Global Institute, если бы женщины были вовлечены в рынок труда, так же как и мужчины, глобальный ВВП в течение 2015-2025 годов вырос бы на 26%.

УНН пообщался с экономистом Олег Пендзин, который считает, что вопрос гендерного разрыва в оплате труда частично теряет актуальность из-за острого дефицита мужчин в традиционно «мужских» профессиях.

В условиях войны и в условиях резкого дефицита производственных специальностей,  чрезвычайно большого дефицита именно специальностей на мужских профессиях, на сегодняшний момент резко возрастает возможность женщин переквалифицироваться. Поэтому вопрос гендерного разрыва, на мой взгляд, нивелируется чрезвычайно большим дефицитом мужчин на мужских специальностях. Сегодня при желании женщина может занять любую должность из мужского с мужской оплатой труда на мужские специальности. Другое дело, что это требует действительно серьезной переквалификации ..., потому что есть такие вещи, которые там в основном мужчины делают из-за физиологических особенностей. Но в любом случае в период войны эта гендерная разница до некоторой степени исчезает

- говорит эксперт.
Алина Волянская

Алина Волянская

ОбществоЭкономика
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы