Гендерний розрив в оплаті праці: чому він існує і як його подолати

Гендерний розрив в оплаті праці залишається серйозною проблемою в усьому світі, зокрема в Україні. Це не лише питання соціальної справедливості, а й чинник, що впливає на економічний розвиток країни.

УНН розібрався, чому є гендерний розрив оплати праці в нашій державі, як суспільні стереотипи впливають на цю проблему та як це відображається на економіці України.

За даними Держстату в Україні до повномасштабного російського вторгнення за 2021 рік різниця в оплаті праці між жінками та чоловіками становила 18,6%. Відповідно, це означає, що жінкам доводиться працювати більше, ніж чоловікам, але при цьому отримувати заробітну меншу. Таким чином, в середньому за життя жінки мають 6,5 років додаткової праці.

У 2015 році різниця між зарплатами чоловіків та жінок становила 26% і до 2021 року вона значно зменшилася. Наразі Україна демонструє позитивну динаміку у залученні жінок до професійних і технічних сфер.

Однак, попри ці позитивні тенденції, деякі проблеми залишаються. Наприклад, лише 15% компаній в Україні належать жінкам, і лише в 17,7% бізнесів керівні посади обіймають саме жінки. Це вказує на те, що попри високий рівень залученості жінок до навчання не гарантує те, що вони зароблятимуть більше.

УНН поспілкувався з очільницею Центру правових досліджень гендерної рівності Ірини Андрусяк, і на її думку, головна причина гендерного розриву оплати заключається не стільки в українському законодавстві, як у стереотипному мисленні суспільства.

В законі в нас написано все навіть дуже добре, якщо говорити з точки зору гендерної проблематики. В нас є проблеми суспільні. Немає жодної дискримінаційної норми, але при прийнятті на роботу дівчат можуть, наприклад, питатися: "А ви заміжня?" А чи плануєте ви мати дітей? Ой, якщо якщо не заміжня, то зараз вийдеш заміж, народиш дітей." Тобто немає такого, наприклад, щоб в нормі говорилося, що за однакову виконану роботу, жінки отримують меншу заробітну плату, бо вони жінки, а чоловікам потрібно утримувати сім'ю, і тому їм платять більше - говорить експертка.

За словами Андрусяк, надзвичайно вразливою соціальною категорією в Україні є жінки-пенсіонерки. Оскільки, вони,виходячи на пенсію, мають низький мінімум пенсійного забезпечення.

"І от ми вже починаємо шукати причини, а чому так? І тут в нас вже входять в дію оце стереотипи мислення, оці негативні стереотипні практики, коли в нас жінки, якщо говорити у відсотковому вимірі, обіймають значно менше керівних посад. А все тому, що їх просто не обирають на ці керівні посади, бо вони жінки, бо стереотипно в нас так споконвіку, що жінки не здатні керувати, вони не можуть приймати рішення, вони не мають лідерських задатків, вони емоційно нестабільні. І отут, власне, нам потрібно шукати джерело цієї проблеми, чому в нас існує оцей розрив у заробітній платі",— говорить фахівчиня.

Зокрема, правозахисниця, зазначає, що законодавчі норми, які обмежують права жінок в питанні оплати праці, повинні обговорюватися з урахуванням не тільки індивідуальних потреб жінок, а й у контексті забезпечення соціальної рівності та запобігання зловживанням з боку роботодавців.

"Ми не можемо говорити про індивідуальні випадки тієї чи іншої жінки. Тому що в 20-ти жінок є можливість найняти няньку, чи є батьки, які можуть допомогти, чи чоловік. А в 70-ти жінок такої можливості не буде. І право в тому контексті має все ж таки посилюватися на більшість людей і власне забезпечувати оцю неприпустимість зловживання роботодавців отакою нормою",—підкреслила Андрусяк.

Крім того, вона зазначила, що навіть попри зміни в правових нормах — результати можна буде спостерігати через кілька десятків років, а не одразу.

Гендерний розрив в оплаті праці — питання, яке варто розглядати не лише з точки зору дискримінації жінок, а й впливу на економіку країни.

За підрахунками McKinsey Global Institute, якби жінки були залучені до ринку праці, так само як і чоловіки, глобальний ВВП впродовж 2015-2025 років виріс би на 26%.

УНН поспілкувався з економістом Олег Пендзин, який вважає, що питання гендерного розриву в оплаті праці частково втрачає актуальність через гострий дефіцит чоловіків у традиційно "чоловічих" професіях.