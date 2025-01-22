Почему Трамп идет против ВОЗ и ставит под угрозу НАТО? Мнения экспертов

Президент США Дональд Трамп продолжает курс на сокращение участия США в международных организациях, объясняя это их "неэффективностью" и финансовыми потерями для американского бюджета. Одновременно президент может усилить давление на союзников по НАТО, настаивая на увеличении их расходов на оборону, чтобы уменьшить нагрузку на США, пишет УНН.

Трамп вновь поставил под сомнение целесообразность сотрудничества США с международными организациями. В частности, заявил о выходе США из Всемирной организации здравоохранения. При первой каденции Трамп уже вывел США из Парижского климатического соглашения, Совета ООН по правам человека, ЮНЕСКО и ряда ключевых договоров, мотивируя это защитой американских интересов.

В комментарии УНН аналитик Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Максим Яли тоже отметил, что подобная политика со стороны Трампа наблюдалась еще раньше, во время его первого срока.

Он не верит в эффективность международных организаций, неоднократно критиковал как ООН, так и НАТО, а тем более подразделения ООН, такие как ВОЗ, особенно во время пандемии коронавируса. Поэтому сейчас мы будем наблюдать продолжение демонтажа международного порядка и тех институтов, которые не доказали свою эффективность или стали значительно менее эффективными, чем на ранних этапах, как, например, Совет Безопасности или ООН в целом - рассказал Яли.

Кроме того, Трамп неоднократно критиковал НАТО во время своего первого президентского срока, в частности из-за невыполнения финансовых обязательств странами-членами. Он обвинял союзников в том, что они тратят на оборону менее 2% ВВП, заставляя США покрывать основную часть расходов. В 2018 году на саммите в Брюсселе он даже угрожал выходом США из НАТО, если союзники не увеличат свои расходы.

"Что касается НАТО, то здесь больше риски для отдельных государств. Это также подобная политика: Трамп делал такие заявления и во время предвыборной кампании, призывая другие государства-участники больше тратить на оборону. Это было и в период его первого срока, и тем более сейчас, когда россия воюет с Украиной ... Поэтому Трамп, конечно, также будет использовать это, чтобы заставить большинство стран Европейского Союза увеличить расходы, соответственно уменьшая расходы для Соединенных Штатов. Поэтому в этом контексте эти заявления вполне ожидаемы и являются продолжением той политики, которую Трамп проводил во время своего первого срока, но не успел полностью реализовать. Теперь он будет продолжать ее воплощать", - подытожил аналитик Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Максим Яли.

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Кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский в комментарии для УНН отметил, что Трамп почти всю свою президентскую кампанию акцентировал внимание на необходимости сделать бюджетное управление более эффективным.

Мы видим, что новый президент США принял целый ряд указов, которые касаются различных сфер общественной жизни Америки и того, что находится вне её, т.е. на международной арене - сказал Желиховский.

По его словам, охватывая решения Трампа должны позволить аккумулировать больше средств для финансирования тех или иных программ, деятельности организаций, уменьшить расходы, а также оптимизировать работу правительственного аппарата.

По словам эксперта, это позволило бы направить сэкономленные средства на решение насущных вопросов или якобы повысить благосостояние рядовых американцев.

Очевидно, заявления и указы Трампа были сделаны для того, чтобы удовлетворить ожидания избирателей, которые голосовали за него.

"Таким образом, Трамп фактически отблагодарил избирателей в неюридическом смысле за то, что смог снова занять главное кресло в Белом доме и управлять Соединенными Штатами Америки", - сказал эксперт-международник.

Один из важных подписанных указов касался начала процесса выхода США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). "Это решение стало одним из многих, принятых Трампом в рамках его исполнительных действий. Стоит отметить, что это уже второй раз, когда Трамп инициирует выход США из ВОЗ. Первая попытка была во время пандемии коронавируса, когда Трамп критиковал организацию за ее реакцию на кризис. Однако позже это решение отменил президент Джозеф Байден. Теперь подписание указа в первый день нового срока Трампа повышает вероятность того, что США официально покинут организацию, - рассказал Желиховский.

По словам Трампа, выход из ВОЗ происходит из-за неадекватного управления пандемией, которая вспыхнула в Китае и пришлась на его первую каденцию, говорит эксперт.

Он хорошо помнит то время. И, собственно, тогда была немалая критика в адрес Трампа за то, что он не справляется с этой ситуацией. Ну, возможно, это также могло бы переложить вину именно на эту организацию, чтобы снова показать, что он якобы был невиновен, а все остальные обстоятельства, все другие объекты, субъекты и тому подобное были причиной того, почему вспыхнула пандемия и почему она так болезненно ударила по Соединенным Штатам Америки - напомнил Желиховский.

Он также напомнил, как Трамп раскритиковал ВОЗ за недостаточную независимость от политического влияния государств-членов, а дополнительным аргументом стал, как он сказал, несправедливо высокий взнос, который США платит ВОЗ, входящей в состав ООН.

"То есть, это опять же о деньгах - снова показать своим избирателям, зачем нам платить такие высокие взносы, зачем нам быть членами организации, которая, мало того, что истощает наш бюджет, еще и не справилась, как он может говорить, с вызовами пандемии, которые болезненно ударили и по американской, и по мировой экономике, и повлияли на все те процессы, которые происходили. А также стоит помнить, что во время своего первого президентского срока Трамп обвинял ВОЗ в приверженности к Китаю в его действиях, связанных с пандемией", - рассказал кандидат политических наук.

По его словам, здесь стоит также рассматривать антикитайское направление политики Трампа, который никогда не скрывал своего отношения к КНР и того, что Китай стремится занять любые ниши в мировой экономике, имеет амбиции на мировое лидерство.

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"А также, например, что касается Гренландии, Панамы - все это тоже обсуждается в контексте антикитайских взглядов Трампа", - отметил эксперт-международник.

Станислав Желиховский отметил, что в случае изменения политики, направленной на привлечение Китая к большему прагматизму и кооперации, в частности в контексте мирного урегулирования российско-украинской войны, возможно, не будут введены ни обещанные тарифы против Китая, ни другие меры, направленные против него. Однако ситуации, подобные той, что возникла с ВОЗ, Трамп всегда может использовать, чтобы показать своим гражданам, что он продолжает бороться против Китая и его привилегированных позиций в международных организациях, демонстрируя избирателям свое противостояние Китаю.

"Вот, например, я (Трамп - ред.) взял и решил создать организацию, где Китай, якобы, имеет какие-то преференции. Здесь очень хитрая игра со стороны Трампа, ведь он подменяет понятия и фактически никогда не хотел признавать своих ошибок или того, что чего-то не может сделать. Мы можем наблюдать подобную ситуацию на Ближнем Востоке", - отметил эксперт-международник.

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Он добавил, что Трамп не смог, еще не придя в Кабинет, решить вопрос, связанный с российско-украинской войной, как обещал. Уже прошло 24 часа, но он так же не решил ситуацию. Зато с Ближним Востоком ему удалось достичь определенных результатов. Президент США подчеркивает, что сделал все возможное, и благодаря его усилиям началось урегулирование между Израилем и ХАМАСом. "Поэтому подобные вещи он может использовать в своей риторике. Он будет искать другие варианты, ведь понимает, что далеко не все американцы разбираются в международной политике. Например, если он скажет, что противодействует Китаю в организации здравоохранения, и заявит, что не нужно сотрудничать со страной, которая имеет большее влияние в ВОЗ, то это может выглядеть как попытка двигаться собственным путем", - рассказал Станислав Желиховский.

Эксперт-международник напомнил, что такая же история была с выходом из Парижского климатического соглашения. По его словам это решение тоже можно подавать под разным углом. Кандидат политических наук считает, что такие процессы будут продолжаться и в дальнейшем. Но следует помнить, что Трамп будет президентом 4 года, и когда сменится власть в стране, особенно если новый президент будет представителем другой партии, демократической, эти решения могут быть пересмотрены.

"Тогда Соединенные Штаты могут вернуться и в Парижское климатическое соглашение, и во Всемирную организацию здравоохранения, и в другие структуры, из которых Трамп может выйти во время своей второй каденции", - отметил Желиховский.

Кандидат политических наук Станислав Желиховский в комментарии для УНН ответил, есть ли риски для НАТО сейчас.

"В конце декабря 2023 года обе палаты Конгресса США приняли решение, которое запрещает любому президенту в любое время объявлять о выходе США из Североатлантического альянса без согласия Конгресса. Соответственно, были поданы превентивные инициативы, что является предохранителем, и Трампу будет непросто это сделать", - рассказал эксперт-международник.

Станислав Желиховский отметил, что хотя Конгресс сейчас контролируется Республиканской партией, не все ее члены поддерживают политику Трампа, особенно в отношении контроверсионных и фундаментальных вопросов. Он считает маловероятным, что законодатели США смогут собрать достаточное количество голосов для таких инициатив.

По словам Желиховского, как демократы, так и часть республиканцев будут выступать против, поэтому Трамп, скорее всего, не будет касаться этого вопроса. Максимум, на что он может решиться, - это уменьшить роль США в Альянсе, например, в отдельных программах, финансировании или оказании помощи Украине.

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Станислав Желиховский отметил, что такой вариант возможен, хотя это зависит от того, как другие страны будут принимать решение. Он считает, что даже если не все государства достигнут пятипроцентных расходов на оборону, то увеличение нынешнего уровня, например, до 3% или по крайней мере обеспечение минимального уровня в 2%, может уменьшить уровень раздражения Трампа. По словам кандидата политических наук, это касается не только членства США в НАТО, но и участия Соединенных Штатов в различных операциях, инициативах или программах.

Желиховский также предположил, что генсек НАТО Марк Рютте, который сохранил хорошие связи с Дональдом Трампом еще с его первой каденции, может использовать эти отношения для сохранения или даже усиления связей между США и европейскими странами Альянса. По его мнению, Рютте мог бы объединить европейских партнеров и убедить их увеличить финансирование обороны, безопасности и помощи Украине, особенно если горячая фаза войны будет продолжаться. Это могло бы также способствовать мирному урегулированию. Однако Желиховский отметил, что важно избегать резких шагов, которые могли бы вызвать негативную реакцию Трампа.

"Трамп - довольно раздражительная личность, резко реагирует на то, что ему не нравится. Из-за его характера нужно проводить взвешенную политику и пытаться действовать так, чтобы это соответствовало его взглядам. Государства, которые увеличат расходы на оборону, могут вызвать у него разную реакцию, но это может способствовать тому, что он не будет вмешиваться в дела Альянса", - отметил эксперт-международник.

Трамп переименовывает Мексиканский залив и не только

Новый президент США уже успел сделать ряд заявлений, которые вызывают разную реакцию у общества. Например, сразу после инаугурации Трамп новыми указами закрепил озвученные в речи обещания переименовать Мексиканский залив в "Американский залив".

"Я это рассматриваю через призму популизма. Это не имеет никакого серьезного влияния... Но сможет ли он изменить название этого залива во всех возможных документах и источниках - это вопрос. Более того, ничего не помешает новой власти США вернуть нынешнее название, если это сочтут необходимым", - ответил Желиховский.

По словам кандидата политических наук, это можно рассматривать через призму популизма и сигнала, в частности своим гражданам, что Трамп будет бороться с нелегальной миграцией из Мексики. Это также сигнал тем мексиканцам, которые находятся в Соединенных Штатах на нелегальной основе, что, условно говоря, стоит готовиться.

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"Это сигнал для самой Мексики и ее граждан, чтобы они не пытались отправлять новых нелегалов в США или создавать возможности для их переезда. В первую очередь это сигнал официальному Мехико. Конечно, здесь речь идет условно о мексиканцах, ведь через границу переходят не только они, но Мексика предоставляет такие возможности. В этом контексте есть определенный подтекст", - сказал Желиховский.

Кандидат политических наук отметил, что каждый воспринимает действия Трампа по-своему, однако в них проявляется его главный девиз - Make America Great Again. По его словам, Трамп пытается показать, что возвращает величие Соединенным Штатам. Даже в таких вопросах, как географические названия или регионы, он стремится подчеркнуть свою позицию. Например, его желание переименовать гору Мак-Кинли является жестом, который, однако, не повлияет на благополучие рядовых американцев. Для улучшения их жизни нужны другие меры, поскольку переименование не имеет существенного значения.

Он провел параллель с Украиной, которая борется против агрессии и имеет историческую гору вызовов - россию, которая веками влияла на украинские земли через различные империи: как российскую, так и советскую. Часть украинских территорий до сих пор оккупирована российской федерацией. Законодательство Украины направлено на декоммунизацию и дерусификацию, что должно продемонстрировать нежелание страны быть частью этой империи. По его мнению, это справедливо, ведь Украина стремится искоренить рудименты имперского влияния, которые оставались на ее земле веками.

На вопрос о Гренландии он отметил, что если Гренландия избавится от условного "ига" датского империализма, это может открыть новые возможности для иностранного капитала, хотя он и так присутствует в регионе, в частности китайский. Это также попытка ограничить влияние китайского капитала и интересов в Гренландии. Кроме того, это создает перспективу размещения военных баз. Одна база там уже существовала, но, возможно, Трамп стремится восстановить ее полноценное функционирование.

Он предположил, что в будущем может возникнуть борьба за Арктику. Если Соединенные Штаты не обеспечат полноценного присутствия в регионе, Россия и Китай могут усилить свое влияние и попытаться вытеснить США. По мнению Желиховского, для сдерживания России Трамп может стремиться усилить американские возможности в Арктике и противодействовать экспансии России, Китая и других стран в Заполярном регионе.

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Влияние политики Трампа на Украину

Станислав Желиховский отметил, что ситуация с предоставлением помощи сейчас непростая, поскольку Трамп ввел мораторий на вопросы, связанные с внешней помощью. Он предположил, что пока неизвестно, насколько это решение коснется статей, касающихся Украины, и повлияет ли оно на решения, принятые американским Конгрессом. Вместе с тем он считает, что помощь Украине может даже усилиться, но только при условии, что российская федерация не захочет договариваться. По его мнению, если Путин откажется от инициатив Трампа, это станет для последнего ударом, ведь он много обещал и уверял, что сможет быстро достичь результатов.

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Желиховский также отметил, что если путин согласится на переговоры, но процесс не сдвинется дальше, это может сильно разозлить Трампа. В таком случае он, вероятно, прибегнет к введению санкций против России, ударит по ее энергетическому рынку и усилит поддержку Украины. Это, по словам Желиховского, может включать предоставление средств, которые либо будут сдерживать россию, либо позволять Украине осуществлять контрнаступательные операции как на своей территории, так и на территории россии.

Он добавил, что развитие событий будет зависеть от позиции кремля. Сейчас, по его словам, помощь Украине поступает, хотя, возможно, не в том количестве или не в те сроки, которых хотелось бы. В любом случае, Желиховский подытожил, что следует учитывать обстоятельства и ситуацию, которая будет складываться в ближайшие недели и месяцы.

Напомним

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обещал завершить войну в Украине и не допустить Третьей мировой войны.