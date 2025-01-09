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Трамп рассчитывает на Гренландию, чтобы закрепить свое наследие и расширить сферу влияния США - Reuters

Трамп рассчитывает на Гренландию, чтобы закрепить свое наследие и расширить сферу влияния США - Reuters

Киев  •  УНН

 • 7623 просмотра

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Избранный президент США Дональд Трамп имеет серьезные намерения приобрести Гренландию у Дании после инаугурации 20 января. Он рассматривает возможность использования дипломатического и экономического давления для расширения влияния США.

Избранный президент США Дональд Трамп серьезно настроен попытаться приобрести Гренландию как для расширения сферы влияния Америки в Западном полушарии, так и для укрепления своего наследия, со ссылкой на три источника, знакомые с его мыслями, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Республиканец заявил во вторник, что не исключает использования военных или экономических действий для приобретения заморской датской территории после вступления в должность 20 января, что ошеломило европейских союзников, обеспокоенных сохранением неприкосновенности границ в период роста глобальной нестабильности.

Хотя Трамп кратко упомянул о возможности приобретения Гренландии во время своего первого срока, его недавние комментарии подчеркивают, что его желание является глубоко укоренившейся амбицией, а не мимолетной фантазией, пишет издание.

Один человек, информированный о внутренних переговорах с Трампом, сообщил Reuters, что "бывший застройщик вряд ли применит военную силу для получения контроля над Гренландией".

"Однако Трамп серьезно настроен использовать другие средства - например, дипломатическое или экономическое давление на Данию - для приобретения крупнейшего в мире острова, который не является континентом", сказал этот человек.

"Настоящее наследие в том, что вы расширили Соединенные Штаты, - сказал этот человек. - Буквально за 70 лет мы не добавили ни одного объекта недвижимости в портфель. Он много говорит об этом".

В 1959 году две территории США - Аляска и Гавайи - стали 49-м и 50-м штатами США при республиканском президенте Дуайте Эйзенхауэре.

Другой соратник Трампа рассказал, что видел список приоритетов внешней политики, составленный высшими должностными лицами Трампа после его победы на президентских выборах 5 ноября. Один из них сразу бросился ему в глаза: "Покупка Гренландии".

Трамп изобразил потенциальное приобретение Гренландии как императив национальной безопасности.

Дания отреагировала на комментарии Трампа, заявив, что Гренландия не продается. Дания контролировала Гренландию сотни лет, хотя 57 000 человек ее населения теперь сами управляют своими внутренними делами.

Советники Трампа заявили, что ожидают изменения ресурсов внешней политики США и внимания к Америке при новой администрации Трампа. Трамп с подозрением относится к влиянию Китая и россии в регионе, который он считает по сути задворками Америки, заявили два советника Трампа, которые участвовали в планировании политики в отношении Латинской Америки.

Три нынешних и бывшие соратники Трампа, которые знакомы с его мыслями, заявили, что Трамп также заинтересован в территориальной экспансии как средстве создания прочного наследия, которое будут помнить поколения.

"Каждое решение, которое принимает президент Трамп, отвечает наилучшим интересам Соединенных Штатов и американского народа, - заявила пресс-секретарь Трампа Каролин Ливитт в заявлении для Reuters. - Вот почему президент Трамп привлек внимание к законным проблемам национальной безопасности и экономики в отношении Канады, Гренландии и Панамы".

Трамп заявил, что США будет претендовать на территории Канады, Гренландии и Панамский канал - NBC26 дек. 2024, 09:27 • 20091 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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