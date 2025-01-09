Трамп розраховує на Гренландію, щоб закріпити свою спадщину та розширити сферу впливу США - Reuters

Обраний президент США Дональд Трамп серйозно налаштований спробувати придбати Гренландію як для розширення сфери впливу Америки в Західній півкулі, так і для зміцнення своєї спадщини, з посиланням на три джерела, знайомі з його думками, повідомляє Reuters, пише УНН.

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Республіканець заявив у вівторок, що не виключає використання військових або економічних дій для придбання заморської данської території після вступу на посаду 20 січня, що приголомшило європейських союзників, стурбованих збереженням недоторканності кордонів у період зростання глобальної нестабільності.

Хоча Трамп коротко згадав про можливість придбання Гренландії під час свого першого терміну, його недавні коментарі підкреслюють, що його бажання є амбіцією, що глибоко укорінилася, а не швидкоплинною фантазією, пише видання.

Одна людина, поінформована про внутрішні переговори з Трампом, повідомила Reuters, що "колишній забудовник навряд чи застосує військову силу для отримання контролю над Гренландією".

"Проте Трамп серйозно налаштований використовувати інші засоби - наприклад, дипломатичний чи економічний тиск на Данію - для придбання найбільшого у світі острова, який не є континентом", сказала ця людина.

"Справжня спадщина в тому, що ви розширили Сполучені Штати, - сказала ця людина. - Буквально за 70 років ми не додали жодного об'єкта нерухомості у портфель. Він багато говорить про це".

У 1959 році дві території США - Аляска та Гаваї - стали 49-м і 50-м штатами США за республіканського президента Двайта Ейзенхауера.

Інший соратник Трампа розповів, що бачив список пріоритетів зовнішньої політики, складений найвищими посадовими особами Трампа після його перемоги на президентських виборах 5 листопада. Один із них одразу кинувся йому в очі: "Покупка Гренландії".

Трамп зобразив потенційне придбання Гренландії як імператив національної безпеки.

Данія відреагувала на коментарі Трампа, заявивши, що Гренландія не продається. Данія контролювала Гренландію сотні років, хоча 57 000 осіб її населення тепер самі керують своїми внутрішніми справами.

Радники Трампа заявили, що очікують зміни ресурсів зовнішньої політики США та уваги до Америки за нової адміністрації Трампа. Трамп з підозрою ставиться до впливу Китаю та росії в регіоні, який він вважає по суті задвірками Америки, заявили два радники Трампа, які брали участь у плануванні політики щодо Латинської Америки.

Три нинішні та колишні соратники Трампа, які знайомі з його думками, заявили, що Трамп також зацікавлений у територіальній експансії як засобі створення міцної спадщини, яку пам'ятатимуть покоління.

"Кожне рішення, яке приймає президент Трамп, відповідає найкращим інтересам Сполучених Штатів і американського народу, - заявила прес-секретар Трампа Каролін Лівітт в заяві для Reuters. - Ось чому президент Трамп привернув увагу до законних проблем національної безпеки та економіки щодо Канади, Гренландії та Панами".

Трамп заявив, що США претендуватиме на території Канади, Гренландії та Панамський канал - NBC