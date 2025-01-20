Китай готовится к возвращению Трампа: время неопределенности

ukenru
Эксклюзив
АРМА обновила реестр, но проблема осталась - эксперт об имитации работы агентства
15:22 • 3968 просмотра

АРМА обновила реестр, но проблема осталась - эксперт об имитации работы агентства

Эксклюзив
Мемкоины Дональда и Мелании Трамп: новый тренд крипторынка
14:52 • 30006 просмотра

Мемкоины Дональда и Мелании Трамп: новый тренд крипторынка

"Ограниченно годные" должны пройти ВЛК до 4 февраля: что нужно знать
12:24 • 106640 просмотра

"Ограниченно годные" должны пройти ВЛК до 4 февраля: что нужно знать

Реестры Украины восстановлены после масштабной российской кибератаки: что изменилось
20 января, 09:31 • 102945 просмотра

Реестры Украины восстановлены после масштабной российской кибератаки: что изменилось

Эксклюзив
Начало периода кардинальных перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 января
20 января, 07:13 • 114531 просмотра

Начало периода кардинальных перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 января

Эксклюзив
Эксперты озвучили ожидания от США относительно войны в Украине после инаугурации Трампа
20 января, 06:40 • 148457 просмотра

Эксперты озвучили ожидания от США относительно войны в Украине после инаугурации Трампа

Эксклюзив
"Обвинение безосновательно" - адвокат о вручении подозрения эксчиновнику МОУ Лиеву по делу о бракованных пулемётах (Видео)
20 января, 06:01 • 116288 просмотра

"Обвинение безосновательно" - адвокат о вручении подозрения эксчиновнику МОУ Лиеву по делу о бракованных пулемётах (Видео)

Сегодня в Украине отмечают день памяти защитников Донецкого аэропорта
20 января, 06:00 • 110988 просмотра

Сегодня в Украине отмечают день памяти защитников Донецкого аэропорта

На Курском направлении воюют 67 тысяч лучших военных рф - Сырский
19 января, 19:02 • 113392 просмотра

На Курском направлении воюют 67 тысяч лучших военных рф - Сырский

Зеленский лишил государственных наград Бойко, Шуфрича и Симоненко
19 января, 14:02 • 112341 просмотра

Зеленский лишил государственных наград Бойко, Шуфрича и Симоненко

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Прямой ефир
Популярные новости
День АР Крым: почему празднование этой даты требует переосмысления и что происходит на полуострове

День АР Крым: почему празднование этой даты требует переосмысления и что происходит на полуострове

20 января, 05:30 • 152671 просмотра
Трое подростков избили 12-летнюю девочку в Белой Церкви: видео попало в полицию

Трое подростков избили 12-летнюю девочку в Белой Церкви: видео попало в полицию

20 января, 07:03 • 47203 просмотра
Окончание войны за 24 часа, хорошие отношения с путиным, ядерный удар: что говорил Трамп до инаугурации об Украине

Окончание войны за 24 часа, хорошие отношения с путиным, ядерный удар: что говорил Трамп до инаугурации об Украине

20 января, 08:00 • 138699 просмотра
Иванка Трамп поразила платьем на светском вечере перед инаугурацией отца

Иванка Трамп поразила платьем на светском вечере перед инаугурацией отца

20 января, 08:25 • 128830 просмотра
Фильм "Неудержимый" стал хитом на Amazon Prime: Дженнифер Лопес поблагодарила фанатов

Фильм "Неудержимый" стал хитом на Amazon Prime: Дженнифер Лопес поблагодарила фанатов

11:17 • 112583 просмотра
публикации
Мемкоины Дональда и Мелании Трамп: новый тренд крипторынка

Мемкоины Дональда и Мелании Трамп: новый тренд крипторынка
Эксклюзив

14:52 • 30021 просмотра
"Ограниченно годные" должны пройти ВЛК до 4 февраля: что нужно знать

"Ограниченно годные" должны пройти ВЛК до 4 февраля: что нужно знать

12:24 • 106642 просмотра
Окончание войны за 24 часа, хорошие отношения с путиным, ядерный удар: что говорил Трамп до инаугурации об Украине

Окончание войны за 24 часа, хорошие отношения с путиным, ядерный удар: что говорил Трамп до инаугурации об Украине

20 января, 08:00 • 138699 просмотра
Эксперты озвучили ожидания от США относительно войны в Украине после инаугурации Трампа

Эксперты озвучили ожидания от США относительно войны в Украине после инаугурации Трампа
Эксклюзив

20 января, 06:40 • 148459 просмотра
День АР Крым: почему празднование этой даты требует переосмысления и что происходит на полуострове

День АР Крым: почему празднование этой даты требует переосмысления и что происходит на полуострове

20 января, 05:30 • 152671 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фильм "Неудержимый" стал хитом на Amazon Prime: Дженнифер Лопес поблагодарила фанатов

Фильм "Неудержимый" стал хитом на Amazon Prime: Дженнифер Лопес поблагодарила фанатов

11:17 • 112583 просмотра
Иванка Трамп поразила платьем на светском вечере перед инаугурацией отца

Иванка Трамп поразила платьем на светском вечере перед инаугурацией отца

20 января, 08:25 • 128830 просмотра
Коллеги и друзья раскрыли тайны творческого метода Дэвида Линча

Коллеги и друзья раскрыли тайны творческого метода Дэвида Линча

18 января, 19:33 • 123803 просмотра
«Квадрат - наследие Instagram": соцсеть меняет формат сетки профилей

«Квадрат - наследие Instagram": соцсеть меняет формат сетки профилей

18 января, 13:12 • 128880 просмотра
Обама опроверг слухи о разводе с женой трогательным поздравлением - СМИ

Обама опроверг слухи о разводе с женой трогательным поздравлением - СМИ

18 января, 12:59 • 129411 просмотра
Актуальное
Китай готовится к возвращению Трампа: время неопределенности

Китай готовится к возвращению Трампа: время неопределенности

Киев  •  УНН

 • 4486 просмотра

Read in English

Пекин выражает беспокойство относительно возможного возвращения Трампа к президентству из-за его непредсказуемой политики. Китай готовится к потенциальным торговым конфликтам, несмотря на заявления о сотрудничестве.

Возвращение Дональда Трампа к президентству вызывает у Пекина беспокойство из-за его непредсказуемой политики. Несмотря на заявления о сотрудничестве, Китай готовится к возможным торговым конфликтам и усиливает экономические меры в ответ на риторику Трампа о новых пошлинах и радикальных изменениях во внешней политике США, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

За несколько часов до инаугурации Дональда Трампа внимание Пекина было сосредоточено на возможных последствиях его возвращения к президентству. Несмотря на то, что Трамп выразил поддержку китайскому приложению TikTok, пообещав отменить почти пятилетний запрет, в Китае это воспринимается как знак его непредсказуемой политики, с которой придется иметь дело.

Трамп обещает разблокировать TikTok и хочет, чтобы США владели 50% компании19.01.25, 19:10 • 35141 просмотр

Президент Си Цзиньпин сталкивается с вызовом: сможет ли Китай использовать склонность Трампа к противоречивым действиям в собственных интересах. Хотя обе стороны во время телефонного разговора выразили готовность к сотрудничеству, предложение Трампа поднять пошлины на китайские товары до 60% может серьезно повлиять на темпы роста экономики Китая.

Несмотря на дружественные жесты, такие как встреча вице-президента Хань Чжэня с новоизбранным вице-президентом США, Китай продолжает отвечать решительными мерами. Пекин начал проверку субсидий американским производителям микросхем, а также добавил несколько американских компаний в список ненадежных.

Между тем Трамп демонстрирует готовность к решительным действиям, в частности отмене инициатив Джо Байдена в сфере климатической политики и стимулирования внутреннего производства энергии. Его второй срок обещает новую эру «американской силы и процветания», что вызывает беспокойство во многих странах, в частности в Китае.

Пекин расширяет свои инструменты для реагирования, учитывая потенциальную угрозу новой торговой войны. Хотя официальный настрой остается прагматичным, обе стороны готовятся к возможным столкновениям в политической, экономической и торговой сферах.

Напомним 

Уже сегодня, 20 января, новоизбранный президент США Дональд Трамп официально вступит в должность. УНН собрал заявления Трампа об Украине, Президенте Владимире Зеленском, а также российском диктаторе Владимире Путине. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

политикаНовости Мира
tiktokТикТок
pekinПекин
donald-trampДональд Трамп
si-tszinpinСи Цзиньпин
dzho-baidenДжо Байден
kitaiКитай
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты

Обратиться по вопросам размещения рекламы