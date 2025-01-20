Китай готовится к возвращению Трампа: время неопределенности
Киев • УНН
Пекин выражает беспокойство относительно возможного возвращения Трампа к президентству из-за его непредсказуемой политики. Китай готовится к потенциальным торговым конфликтам, несмотря на заявления о сотрудничестве.
Возвращение Дональда Трампа к президентству вызывает у Пекина беспокойство из-за его непредсказуемой политики. Несмотря на заявления о сотрудничестве, Китай готовится к возможным торговым конфликтам и усиливает экономические меры в ответ на риторику Трампа о новых пошлинах и радикальных изменениях во внешней политике США, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.
За несколько часов до инаугурации Дональда Трампа внимание Пекина было сосредоточено на возможных последствиях его возвращения к президентству. Несмотря на то, что Трамп выразил поддержку китайскому приложению TikTok, пообещав отменить почти пятилетний запрет, в Китае это воспринимается как знак его непредсказуемой политики, с которой придется иметь дело.
Трамп обещает разблокировать TikTok и хочет, чтобы США владели 50% компании19.01.25, 19:10 • 35141 просмотр
Президент Си Цзиньпин сталкивается с вызовом: сможет ли Китай использовать склонность Трампа к противоречивым действиям в собственных интересах. Хотя обе стороны во время телефонного разговора выразили готовность к сотрудничеству, предложение Трампа поднять пошлины на китайские товары до 60% может серьезно повлиять на темпы роста экономики Китая.
Несмотря на дружественные жесты, такие как встреча вице-президента Хань Чжэня с новоизбранным вице-президентом США, Китай продолжает отвечать решительными мерами. Пекин начал проверку субсидий американским производителям микросхем, а также добавил несколько американских компаний в список ненадежных.
Между тем Трамп демонстрирует готовность к решительным действиям, в частности отмене инициатив Джо Байдена в сфере климатической политики и стимулирования внутреннего производства энергии. Его второй срок обещает новую эру «американской силы и процветания», что вызывает беспокойство во многих странах, в частности в Китае.
Пекин расширяет свои инструменты для реагирования, учитывая потенциальную угрозу новой торговой войны. Хотя официальный настрой остается прагматичным, обе стороны готовятся к возможным столкновениям в политической, экономической и торговой сферах.
Напомним
Уже сегодня, 20 января, новоизбранный президент США Дональд Трамп официально вступит в должность. УНН собрал заявления Трампа об Украине, Президенте Владимире Зеленском, а также российском диктаторе Владимире Путине.