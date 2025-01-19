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Трамп обещает разблокировать TikTok и хочет, чтобы США владели 50% компании

Трамп обещает разблокировать TikTok и хочет, чтобы США владели 50% компании

Киев  •  УНН

 • 5891 просмотра

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Дональд Трамп обещает отсрочить блокировку TikTok после вступления в должность президента. Он предлагает передать 50% собственности компании Соединенным Штатам для продолжения ее деятельности.

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал после своего вступления в должность 20 января отсрочить блокировку китайской платформы TikTok и выступил за приобретение Соединенными Штатами 50% собственности компании. Об этом он написал в своей соцсети TruthSocial, пишет УНН.

Детали

Трамп обещает уже в понедельник, после своей инаугурации, издать указ о расширении периода, после которого должен вступить в силу закон, ставший причиной блокировки TikTok - "чтобы мы могли достичь соглашения, которое защитит нашу национальную безопасность".

Указ также подтвердит, что ни одна компания, которая помогала уберечь TikTok от блокировки до моего указа, не будет привлечена к ответственности,

- отметил избранный президент.

Он также рассказал, как видит потенциальное решение по платформе, чтобы она продолжила деятельность в США.

Я бы хотел, чтобы США имели 50% собственности в совместной компании. Таким образом мы спасем TikTok, обеспечим, что он в хороших руках и позволим ему развиваться. Без согласия США Tik Tok не будет. С нашим согласием он будет стоить сотни миллиардов, а может и триллионы долларов. Поэтому моя первоначальная идея - совместная компания из нынешних владельцев и/или новых, где США получат 50%,

- сообщил Трамп.

Напомним

Пользователи в США потеряли доступ к TikTok из-за федерального запрета на использование сервиса. Трамп готов предоставить компании дополнительные 90 дней для продажи платформы.

Трамп раскрыл первые шаги после инаугурации: от депортаций до TikTok19.01.25, 13:03 • 49706 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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soedinennie-shtatiСоединенные Штаты

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