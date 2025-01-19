Трамп обіцяє розблокувати TikTok і хоче, щоб США володіли 50% компанії

Обраний президент США Дональд Трамп пообіцяв після свого вступу на посаду 20 січня відтермінувати блокування китайської платформи TikTok і виступив за набуття Сполученими Штатами 50% власності компанії. Про це він написав у своїй соцмережі TruthSocial, пише УНН.

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Трамп обіцяє вже у понеділок, після своєї інавгурації, видати указ про розширення періоду, після якого має набути чинності закон, що став причиною блокування TikTok – "щоб ми могли досягти угоди, яка захистить нашу національну безпеку".

Указ також підтвердить, що жодна компанія, яка допомагала вберегти TikTok від блокування до мого указу, не буде притягнена до відповідальності,

Він також розповів, як бачить потенційне рішення щодо платформи, щоб вона продовжила діяльність у США.

Я б хотів, щоб США мали 50% власності у спільній компанії. Таким чином ми врятуємо TikTok, забезпечимо, що він у хороших руках і дозволимо йому розвиватися. Без згоди США Tik Tok не буде. З нашою згодою він буде коштувати сотні мільярдів, а може і трильйони доларів. Тож моя початкова ідея – спільна компанія з теперішніх власників і/або нових, де США отримають 50%,