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Трамп обіцяє розблокувати TikTok і хоче, щоб США володіли 50% компанії

Трамп обіцяє розблокувати TikTok і хоче, щоб США володіли 50% компанії

Київ • УНН

 • 39455 перегляди

Дональд Трамп обіцяє відтермінувати блокування TikTok після вступу на посаду президента. Він пропонує передати 50% власності компанії Сполученим Штатам для продовження її діяльності.

Обраний президент США Дональд Трамп пообіцяв після свого вступу на посаду 20 січня відтермінувати блокування китайської платформи TikTok і виступив за набуття Сполученими Штатами 50% власності компанії. Про це він написав у своїй соцмережі TruthSocial, пише УНН.

Деталі

Трамп обіцяє вже у понеділок, після своєї інавгурації, видати указ про розширення періоду, після якого має набути чинності закон, що став причиною блокування TikTok – "щоб ми могли досягти угоди, яка захистить нашу національну безпеку".

Указ також підтвердить, що жодна компанія, яка допомагала вберегти TikTok від блокування до мого указу, не буде притягнена до відповідальності,

– зазначив обраний президент.

Він також розповів, як бачить потенційне рішення щодо платформи, щоб вона продовжила діяльність у США.

Я б хотів, щоб США мали 50% власності у спільній компанії. Таким чином ми врятуємо TikTok, забезпечимо, що він у хороших руках і дозволимо йому розвиватися. Без згоди США Tik Tok не буде. З нашою згодою він буде коштувати сотні мільярдів, а може і трильйони доларів. Тож моя початкова ідея – спільна компанія з теперішніх власників і/або нових, де США отримають 50%,

- повідомив Трамп.

Нагадаємо

Користувачі у США втратили доступ до TikTok через федеральну заборону на використання сервісу. Трамп готовий надати компанії додаткові 90 днів для продажу платформи.

Трамп розкрив перші кроки після інавгурації: від депортацій до TikTok19.01.25, 13:03 • 85291 перегляд

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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spolucheni-shtatyСполучені Штати

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