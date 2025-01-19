Трамп раскрыл первые шаги после инаугурации: от депортаций до TikTok

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Новоизбранный президент США планирует подписать более 100 указов сразу после вступления в должность. Среди приоритетов - массовая депортация нелегальных иммигрантов и визит в Лос-Анджелес из-за пожаров.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп рассказал, что планирует подписать "рекордное" количество указов после вступления в должность. Он также отметил, что массовые депортации и поездка в Лос-Анджелес для оценки ущерба от лесных пожаров станут ключевыми пунктами повестки дня в первую неделю его президентства. Пишет УНН со ссылкой на NBS News.

Трамп заявил, что массовая депортация нелегальных иммигрантов станет одним из его главных приоритетов. Он не уточнил даты или места начала этих мероприятий, но отметил, что они начнутся в ближайшее время.

Это начнется очень рано, очень быстро. Я не могу сказать, в каких городах, потому что ситуация меняется. И я не думаю, что мы хотим говорить, в каком городе. Вы увидите это собственными глазами. Мы должны изгнать преступников из нашей страны. И я думаю, что вы с этим согласитесь. Я не знаю, как можно с этим не согласиться

- сказал он.

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Трамп заявил, что еще не определился с точным количеством указов, которые подпишет после вступления в должность, но ожидает, что оно будет "рекордным". На вопрос, будет ли их больше 100, он ответил: "Ну, по крайней мере, в этом диапазоне".

"У нас есть рекордное количество документов, которые я подпишу сразу после инаугурационной речи", - подчеркнул Трамп.

Что касается TikTok, то запрет на популярное видеоприложение вступит в силу в воскресенье после того, как Верховный суд одобрил двухпартийный закон, который требует от материнской компании ByteDance, базирующейся в Пекине, продать приложение покупателю, который не связан с Китаем.

Администрация президента Джо Байдена заявила, что не будет вводить этот запрет, оставив его реализацию на усмотрение Дональда Трампа, который на следующий день вступит в должность. 

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В комментарии NBC News Трамп отметил, что рассматривает возможность отсрочки запрета на 90 дней.

Я думаю, что это, безусловно, вариант, который мы рассмотрим. 90-дневное продление - это то, что, скорее всего, будет сделано, потому что это уместно. Вы знаете, это уместно. Мы должны внимательно на это посмотреть. Это очень большая ситуация. Если я решу это сделать, я, вероятно, объявлю об этом в понедельник

- сказал он.

Также Трамп заявил, что планирует посетить Лос-Анджелес на следующей неделе, чтобы оценить последствия лесных пожаров. Он отметил, что его команда будет анализировать ситуацию с разных "точек зрения" и добавил, что будут рассмотрены меры по перенаправлению воды с севера в нижние районы Калифорнии.

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По его словам, поездка "вероятно" состоится в конце недели.

"Я собирался поехать, собственно, еще вчера, но подумал, что будет лучше, если я поеду как президент. Я думаю, что это будет более уместно", - добавил он.

Он сказал, что еще не говорил с губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом. 

В субботу израильское правительство утвердило соглашение о прекращении огня и обмене заложниками. По условиям соглашения, 33 израильских заложника, которые удерживаются в Газе, будут освобождены в обмен на 1904 палестинских заключенных и задержанных.

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На вопрос NBC News об уверенности в выполнении соглашения, Трамп ответил: "Ну, мы узнаем это очень скоро, и лучше, чтобы так и произошло".

Он также рассказал, что сказал премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху: "Просто продолжайте делать то, что вы должны делать. Вы должны - это должно закончиться. Мы хотим, чтобы это закончилось, но продолжайте делать то, что должно быть сделано

Трамп заявил, что планирует встретиться с Нетаньяху "довольно скоро", но не раскрыл никаких подробностей относительно этой встречи.

Он также отметил, что его администрация будет контролировать соблюдение режима прекращения огня, подчеркнув, что этим будет заниматься "эффективное правительство".

Новоизбранный президент подчеркнул, что США должна немедленно завоевать уважение мира и будет работать над этим:

"Уважение. Соединенные Штаты должны снова завоевать уважение, и завоевать его нужно быстро. Уважение - это главное слово, которое я использую", - сказал он. "Если они будут нас уважать, это будет продолжаться. Если они нас не будут уважать, то разразится настоящий ад".

Напомним 

Перед инаугурацией Дональда Трампа в Вашингтоне развернули снайперов, установили детекторы взрывчатки и радиации, а безопасность обеспечивают тысячи военных и полицейских. Центр города перекрыт, а каждый гость проходит жесткие проверки.

УНН рассказывал, кто будет работать над созданием безопасности во время одного из масштабных событий года.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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