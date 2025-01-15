Масштабные пожары в Лос-Анджелесе унесли жизни 25 человек
Киев • УНН
В округе Лос-Анджелес в результате двух масштабных пожаров погибло 25 человек. Общая площадь возгорания превышает территорию Парижа, а пожарные борются с огнем в сложных погодных условиях.
По меньшей мере 25 человек погибли в результате пожаров в округе Лос-Анджелес в американском штате Калифорния, сообщил во вторник в обновлении окружной судмедэксперт, пишет УНН со ссылкой на CNN.
Детали
В результате пожара Палисейдс погибли девять человек (Palisades Fire), а 16 человек - во время пожара Итон (Eaton Fire), говорится в обновлении.
Пожарные сталкиваются со сложными условиями в борьбе с лесными пожарами в Лос-Анджелесе, прогнозируется сильный ветер.
По данным Cal Fire, пожары Итон и Палисейдс являются самым разрушительным и вторым по разрушительности лесными пожарами соответственно в истории Южной Калифорнии. Общая площадь пожаров Палисейдс, Итон и Херст (Hurst Fire) составляет около 60 квадратных миль (155 кв. км), что превышает площадь Парижа.
Пожары на прошлой неделе были больше и сильнее, чем в мире без загрязнения ископаемым топливом, которое нагревает планету, показывает анализ UCLA. В отчете четко сказано, что пожары, скорее всего, возникли бы в мире без загрязнения климата, но делается вывод, что они были бы "несколько меньшими и менее интенсивными".
Голливудские звезды создают фонды помощи пострадавшим от пожаров в Лос-Анджелесе13.01.25, 13:01 • 25117 просмотров