Масштабні пожежі в Лос-Анджелесі забрали життя 25 людей

Щонайменше 25 людей загинули внаслідок пожеж в окрузі Лос-Анджелес в американському штаті Каліфорнія, повідомив у вівторок в оновленні окружний судмедексперт, пише УНН з посиланням на CNN.

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Внаслідок пожежі Палісейдс загинуло дев'ятеро людей (Palisades Fire), а 16 людей - під час пожежі Ітон (Eaton Fire), ідеться в оновленні.

Пожежники стикаються зі складними умовами у боротьбі з лісовими пожежами в Лос-Анджелесі, прогнозується сильний вітер.

За даними Cal Fire, пожежі Ітон та Палісейдс є найбільш руйнівною та другою за руйнівністю лісовими пожежами відповідно в історії Південної Каліфорнії. Загальна площа пожеж Палісейдс, Ітон і Герст (Hurst Fire) становить близько 60 квадратних миль (155 кв. км), що перевищує площу Парижа.

Пожежі минулого тижня були більшими та сильнішими, ніж у світі без забруднення викопним паливом, що нагріває планету, показує аналіз UCLA. У звіті чітко сказано, що пожежі, швидше за все, виникли б у світі без забруднення клімату, але робиться висновок, що вони були б "дещо меншими та менш інтенсивними".

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