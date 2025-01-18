Безпрецедентні заходи безпеки на інавгурації Трампа у Вашингтоні: що відомо

Перед інавгурацією Дональда Трампа у Вашингтоні розгорнули снайперів, встановили детектори вибухівки та радіації, а безпеку забезпечують тисячі військових і поліцейських. Центр міста перекрито, а кожен гість проходить жорсткі перевірки.

УНН розповідає, хто працюватиме над створенням безпеки під час однієї із масштабних подій року.

Нові виклики для Секретної служби

Секретна служба США, яка традиційно відповідає за безпеку президента та ключових державних подій, перебуває під посиленим тиском. Замахи на життя Трампа, що відбулися протягом минулого року, виявили серйозні недоліки в її роботі. Влітку 2024 року лише щасливий випадок і професіоналізм окремих агентів врятували президента. Однак вибух у готелі Трампа на початку січня, здійснений за допомогою технологій кібермобіля, поставив під сумнів здатність служби оперативно реагувати на нові загрози.

Цього разу Секретна служба координує свої дії з іншими структурами — ФБР, Національною гвардією, поліцією та розвідувальними агентствами.

Ключові завдання із захисту включають:

• Військові патрулюватимуть місто, регулюватимуть рух і забезпечуватимуть порядок на вулицях.

• Десятки вулиць перекрито, а район проведення інавгурації перетворено на закриту зону.

• Встановлено снайперські позиції, детектори радіації та обладнання для виявлення вибухових пристроїв.

• ФБР моніторить онлайн-простір, щоб попередити можливі кіберзагрози.

• Усі, хто прибуває на церемонію, проходять суворий огляд, аналогічний авіаційним перевіркам. Заборонено приносити рюкзаки, парасольки, їжу та дитячі коляски.

За словами Метта Маккула, агента Секретної служби, це "найбільш комплексна операція безпеки за останні десятиліття".

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Присутність світових лідерів – це ризик терактів

Трамп вирішив відновити традицію запрошення іноземних гостей на інавгурацію, що вимагає додаткових заходів безпеки, адже міжнародні події такого рівня підвищують ризики терактів чи провокацій.

Колишній президент Джо Байден також буде присутній, попри те, що чотири роки тому Трамп не з’явився на його інавгурації.

Тінь штурму Капітолію

Події 6 січня 2021 року, коли прихильники Трампа штурмували Капітолій, залишаються болючою раною в історії країни.

Речник Секретної служби зазначив, що їхня мета — гарантувати безпеку всіх присутніх, але також уважно стежити за тим, щоб ніякі екстремістські групи не порушили громадський порядок.

Роль ФБР у підготовці

ФБР створило оперативні штаби для оцінки загроз і розробки сценаріїв реагування. За словами заступника директора вашингтонського відділення Дейва Сундберга, наразі немає достовірних даних про конкретні загрози, але попереджувальні заходи вживаються за найвищими стандартами.

Що означає ця інавгурація для правоохоронних органів?

Церемонія 20 січня — це не лише офіційний початок нового президентства. Це тест на здатність правоохоронних органів США працювати в умовах високої напруги.

Де та коли дивитися інавгурацію?

Інавгурація Трампа відбудеться 20 січня, і подію транслюватимуть провідні американські телеканали та офіційні платформи.

Церемонія розпочнеться о 12:00 за східним часом США (19:00 за Києвом). Переглянути її можна буде:

• На YouTube-каналі CNBC Television за посиланням.

• Українською мовою трансляція буде доступна на YouTube-каналі "Голос Америки" з 17:30 до 21:00 за Києвом.

На офіційному сайті Білого дому.

Трамп встановив рекорд зі збору коштів на інавгурацію - The Washington Post