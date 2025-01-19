Трамп встановив рекорд зі збору коштів на інавгурацію - The Washington Post

Інавгураційний комітет Дональда Трампа, який готується до церемонії вступу на посаду після його перемоги на виборах у листопаді 2024 року, перевищив суму 150 мільйонів доларів. Про це повідомляє The Washington Post, передає УНН.

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Кошти були зібрані завдяки значній підтримці приватних осіб і корпорацій. Серед найпомітніших внесків – 1 мільйон доларів від технологічних гігантів, таких як Microsoft, Google, Apple, Meta та Uber. До цього списку також долучилися аерокосмічні корпорації Boeing і Lockheed Martin, які разом пожертвували аналогічну суму.

Згідно з інформацією, понад 60% із 40 відомих меценатів не брали участі у фінансуванні першої інавгурації Трампа у 2017 році. Для порівняння, тоді комітет зібрав близько 107 мільйонів доларів, а його головний опонент Джо Байден залучив лише 62 мільйони під час власної інавгураційної кампанії у 2021 році.

Фінансовий успіх супроводжується й дискусіями щодо прозорості та правил фінансування. Експерти з виборчих кампаній висловлюють занепокоєння з приводу недостатньої регуляції таких пожертв, особливо від корпорацій. Це породжує питання про можливий вплив донорів на політику майбутньої адміністрації.

Інавгурація Дональда Трампа запланована на 20 січня.

Інавгурація Трампа: як відбуватиметься і хто зі світових політиків та бізнесу візьме участь