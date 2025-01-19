Трамп установил рекорд по сбору средств на инаугурацию - The Washington Post

Инаугурационный комитет Дональда Трампа, который готовится к церемонии вступления в должность после его победы на выборах в ноябре 2024 года, превысил сумму 150 миллионов долларов. Об этом сообщает The Washington Post, передает УНН.

Детали

Средства были собраны благодаря значительной поддержке частных лиц и корпораций. Среди самых заметных взносов - 1 миллион долларов от технологических гигантов, таких как Microsoft, Google, Apple, Meta и Uber. К этому списку также присоединились аэрокосмические корпорации Boeing и Lockheed Martin, которые вместе пожертвовали аналогичную сумму.

Согласно информации, более 60% из 40 известных меценатов не участвовали в финансировании первой инаугурации Трампа в 2017 году. Для сравнения, тогда комитет собрал около 107 миллионов долларов, а его главный оппонент Джо Байден привлек лишь 62 миллиона во время собственной инаугурационной кампании в 2021 году.

Финансовый успех сопровождается и дискуссиями относительно прозрачности и правил финансирования. Эксперты по избирательным кампаниям выражают обеспокоенность по поводу недостаточной регуляции таких пожертвований, особенно от корпораций. Это порождает вопрос о возможном влиянии доноров на политику будущей администрации.

Инаугурация Дональда Трампа запланирована на 20 января.

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