Инаугурация Трампа: как будет происходить и кто из мировых политиков и бизнеса примет участие

Инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа станет ключевым событием января 2025 года. Разнообразие мероприятий, привлечение известных личностей, а также общественно-политическая поляризация гарантируют этой инаугурации статус одной из самых обсуждаемых в истории США. УНН собрал все детали вокруг инаугурации Трампа.

В течение четырех дней Вашингтон станет эпицентром торжеств, которые одновременно будут сопровождаться протестами и усиленными мерами безопасности.

Инаугурационные мероприятия стартуют в субботу, 18 января, с Президентского приема в частном гольф-клубе Trump Sterling, который расположен вблизи Вашингтона. Это событие отметится торжественной атмосферой, праздничной программой и фейерверком.

В воскресенье, 19 января, Дональд Трамп и его команда почтят память павших героев США на Арлингтонском национальном кладбище, где состоится церемония возложения венков к могиле Неизвестного солдата. После этого запланирован победный митинг в центре столицы под лозунгом "Сделаем Америку великой снова". Митинг станет демонстрацией поддержки нового курса администрации Трампа. Завершит день торжественный ужин, во время которого президент выступит с речью, посвященной своим планам на будущее.

Понедельник, 20 января, станет главным днем мероприятий. Утро начнется с традиционной службы в Церкви Святого Иоанна, после которой Трамп вместе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом посетит Белый дом, где предыдущий президент Джо Байден официально передаст свои полномочия.

В 12:00 по местному времени у здания Капитолия Дональд Трамп примет присягу, официально вступив в должность президента США. Церемония продолжится торжественным обедом в Конгрессе и осмотром военных подразделений.

Далее - грандиозный президентский парад на Пенсильвания-авеню, который символизирует единство американской нации. Вечером Трамп примет участие в трех официальных балах, в том числе бале главнокомандующего, где выступит с речью для своих сторонников.

Во вторник, 21 января, завершится инаугурационный цикл мероприятий национальным молебном, который состоится в главном соборе Вашингтона. Этот молебен будет символизировать объединение страны перед новым президентским сроком.

Вашингтон готовится к событию

Инаугурация Трампа соберет в столице США около 250 тысяч гостей, которые приобрели билеты на церемонию. Хотя этот показатель ниже первой инаугурации Трампа в 2017 году (тогда было более миллиона посетителей), мероприятие все равно остается масштабным.

Городские власти и федеральные службы обеспечат максимальный уровень безопасности. По словам специального агента Уильяма Маккула, в округе Колумбия в день церемонии будет задействовано 25 тысяч правоохранителей и военных. Усиленные меры безопасности связаны с недавними актами насилия в стране, включая нападение на Новый год в Новом Орлеане.

Протесты и гражданская активность

Несмотря на праздничную атмосферу, в Вашингтоне ожидаются и акции протеста. В субботу состоится масштабная демонстрация под названием "Народный марш", организованная общественными активистами, которые выступают за защиту прав человека, расовое равенство и репродуктивное здоровье.

В понедельник активисты движения Answer Coalition's National Day of Action проведут марш протеста. Полиция округа Колумбия подчеркнула, что готова обеспечить право граждан на мирные демонстрации, однако предупредила о жестких действиях в случае нарушения закона.

Участие знаменитостей и международных лидеров

Инаугурация Трампа привлекла внимание как американских, так и международных деятелей. На торжества приглашены приглашенные:

- кантри-звезда Кэрри Андервуд;

- группа Village People, известная благодаря песне Трампа "YMCA";

- рэперы Waka Flocka Flame и Fivio Foreign;

- певец Кид Рок и актер Сильвестр Сталлоне.

Среди международных гостей среди приглашенных есть:

- президент Аргентины Хавьер Милей;

- премьер-министр Италии Джорджия Мелони;

- президент Сальвадора Наиб Букеле.

В этом году Трамп нарушил устоявшиеся традиции, в частности пригласив на инаугурацию китайского лидера Си Цзиньпина, однако тот отказался. Подобную позицию занял и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, который также не планирует участвовать в церемонии.

Что касается Украины, официального приглашения для Президента Зеленского не поступало. Это не вызывает удивления, ведь участие иностранных лидеров в инаугурациях президентов США не является традицией. Обычно государства представляют их послы. Например, во время инаугурации Джо Байдена Украину представлял тогдашний посол Владимир Ельченко.

Нынешний посол Украины в США Оксана Маркарова, но об участии Маркаровой в мероприятиях инаугурации ничего неизвестно.

Среди гостей инаугурации соберется политическая элита США: Билл Клинтон, Джордж Буш, Барак Обама и действующий президент Джо Байден. Событие также посетят жены бывших лидеров, среди которых Хиллари Клинтон и Джилл Байден. Зато Мишель Обама проигнорировала приглашение, оставив причину своего отсутствия неизвестной.

На церемонии будут присутствовать и представители мирового бизнеса, которые щедро поддержали избирательную кампанию Дональда Трампа. Илон Маск, основатель Tesla и SpaceX, пожертвовал более четверти миллиарда долларов. Рядом с ним - Марк Цукерберг, основатель Meta (Facebook), Джефф Безос, основатель Amazon, Сэм Альтман, руководитель OpenAI, и Тим Кук, CEO Apple. Каждый из них пожертвовал по миллиону долларов.

Вечером Цукерберг организует роскошный прием в стиле "черных галстуков", на который пригласил ближайших союзников Трампа, обещая атмосферу элегантности и новых политических договоренностей.

Рекорды пожертвований на инаугурацию

Инаугурационный комитет Трампа собрал рекордные 170 миллионов долларов, что более чем вдвое превышает сумму сбора Джо Байдена в 2021 году. Среди крупнейших спонсоров - Boeing, Google, Meta, Amazon, Uber и Chevron, как отмечал УНН, каждая из компаний внесла по 1 миллиону долларов.

Эти средства направлены на организацию церемонии, мер безопасности, торжественных приемов и благотворительных программ. Например, Google обеспечит трансляцию инаугурации через YouTube, а Meta поддержит инфраструктуру мероприятий.

TikTok потратит 50 000 долларов на вечеринку по случаю инаугурации в честь инфлюенсеров, которые помогли Дональду Трампу распространить его предвыборное послание, по словам организатора вечеринки, и она запланирована на воскресенье, крайний срок, когда компания может отделиться от своего китайского владельца, или ее запретят в США.

Генеральный директор TikTok Шоу Цзы Чу также посетит инаугурацию Трампа, что демонстрирует тесную связь компании с новой администрацией. В это время TikTok оспаривает закон о принудительной продаже в Верховном суде, а Трамп обещает "спасти" платформу.

Где и когда смотреть инаугурацию?

Инаугурация Трампа состоится 20 января, и событие будут транслировать ведущие американские телеканалы и официальные платформы.

Церемония начнется в 12:00 по восточному времени США (19:00 по Киеву). Просмотреть ее можно будет:

- На YouTube-канале CNBC Television по ссылке.

- На украинском языке трансляция будет доступна на YouTube-канале "Голос Америки" с 17:30 до 21:00 по Киеву.

На официальном сайте Белого дома.