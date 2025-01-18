Інавгурація Трампа: як відбуватиметься і хто зі світових політиків та бізнесу візьме участь

Інавгурація 47-го президента США Дональда Трампа стане ключовою подією січня 2025 року. Розмаїття заходів, залучення відомих особистостей, а також суспільно-політична поляризація гарантують цій інавгурації статус однієї з найбільш обговорюваних в історії США. УНН зібрав усі деталі навколо інавгурації Трампа.

Протягом чотирьох днів Вашингтон стане епіцентром урочистостей, які одночасно супроводжуватимуться протестами та посиленими заходами безпеки.

Інавгураційні заходи стартують у суботу, 18 січня, із Президентського прийняття у приватному гольф-клубі Trump Sterling, що розташований поблизу Вашингтона. Ця подія відзначиться урочистою атмосферою, святковою програмою та феєрверком.

У неділю, 19 січня, Дональд Трамп та його команда вшанують пам’ять полеглих героїв США на Арлінгтонському національному кладовищі, де відбудеться церемонія покладання вінків до могили Невідомого солдата. Після цього заплановано переможний мітинг у центрі столиці під гаслом "Зробимо Америку великою знову". Мітинг стане демонстрацією підтримки нового курсу адміністрації Трампа. Завершить день урочиста вечеря, під час якої президент виступить із промовою, присвяченою своїм планам на майбутнє.

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Понеділок, 20 січня, стане головним днем заходів. Ранок розпочнеться із традиційної служби у Церкві Святого Іоана, після якої Трамп разом із віцепрезидентом Джей Ді Венсом відвідає Білий дім, де попередній президент Джо Байден офіційно передасть свої повноваження.

О 12:00 за місцевим часом біля будівлі Капітолію Дональд Трамп складе присягу, офіційно обійнявши посаду президента США. Церемонія продовжиться урочистим обідом у Конгресі та оглядом військових підрозділів.

Далі – грандіозний президентський парад на Пенсильванія-авеню, який символізує єдність американської нації. Ввечері Трамп візьме участь у трьох офіційних балах, зокрема балі головнокомандувача, де виступить із промовою для своїх прихильників.

У вівторок, 21 січня, завершиться інавгураційний цикл заходів національним молебнем, який відбудеться у головному соборі Вашингтона. Цей молебень символізуватиме об’єднання країни перед новим президентським терміном.

Вашингтон готується до події

Інавгурація Трампа збере у столиці США близько 250 тисяч гостей, які придбали квитки на церемонію. Хоча цей показник нижчий за першу інавгурацію Трампа у 2017 році (тоді було понад мільйон відвідувачів), захід все одно залишається масштабним.

Міська влада та федеральні служби забезпечать максимальний рівень безпеки. За словами спеціального агента Вільяма Маккула, в окрузі Колумбія у день церемонії буде задіяно 25 тисяч правоохоронців і військових. Посилені заходи безпеки пов’язані з нещодавніми актами насильства в країні, включно з нападом на Новий рік у Новому Орлеані.

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Протести та громадянська активність

Попри святкову атмосферу, у Вашингтоні очікуються й акції протесту. У суботу відбудеться масштабна демонстрація під назвою "Народний марш", організована громадськими активістами, які виступають за захист прав людини, расову рівність та репродуктивне здоров’я.

У понеділок активісти руху Answer Coalition’s National Day of Action проведуть марш протесту. Поліція округу Колумбія підкреслила, що готова забезпечити право громадян на мирні демонстрації, однак попередила про жорсткі дії у разі порушення закону.

Участь знаменитостей та міжнародних лідерів

Інавгурація Трампа привернула увагу як американських, так і міжнародних діячів. На урочистості запрошені:

• кантрі-зірка Керрі Андервуд;

• гурт Village People, відомий завдяки пісні Трампа "YMCA";

• репери Waka Flocka Flame та Fivio Foreign;

• співак Кід Рок і актор Сільвестр Сталлоне.

Серед міжнародних гостей серед запрошених є:

• президент Аргентини Хав’єр Мілей;

• прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні;

• президент Сальвадору Наїб Букеле.

Цього року Трамп порушив усталені традиції, зокрема запросивши на інавгурацію китайського лідера Сі Цзіньпіна, однак той відмовився. Подібну позицію зайняв і прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, який також не планує брати участь у церемонії.

Щодо України, офіційного запрошення для Президента Зеленського не надходило. Це не викликає подиву, адже участь іноземних лідерів у інавгураціях президентів США не є традицією. Зазвичай держави представляють їхні посли. Наприклад, під час інавгурації Джо Байдена Україну представляв тодішній посол Володимир Єльченко.

Нинішній посол України в США Оксана Маркарова, але про участь Маркарової в заходах інавгурації нічого невідомо.

Серед гостей інавгурації збереться політична еліта США: Білл Клінтон, Джордж Буш, Барак Обама та чинний президент Джо Байден. Подію також відвідають дружини колишніх лідерів, серед яких Гілларі Клінтон і Джилл Байден. Натомість Мішель Обама проігнорувала запрошення, залишивши причину своєї відсутності невідомою.

На церемонії будуть присутні й представники світового бізнесу, які щедро підтримали виборчу кампанію Дональда Трампа. Ілон Маск, засновник Tesla і SpaceX, пожертвував понад чверть мільярда доларів. Поряд із ним – Марк Цукерберг, засновник Meta (Facebook), Джефф Безос, засновник Amazon, Сем Альтман, керівник OpenAI, та Тім Кук, CEO Apple. Кожен із них пожертвував по мільйону доларів.

Увечері Цукерберг організує розкішний прийом у стилі "чорних краваток", на який запросив найближчих союзників Трампа, обіцяючи атмосферу елегантності та нових політичних домовленостей.

Рекорди пожертв на інавгурацію

Інавгураційний комітет Трампа зібрав рекордні 170 мільйонів доларів, що більш ніж удвічі перевищує суму збору Джо Байдена у 2021 році. Серед найбільших спонсорів – Boeing, Google, Meta, Amazon, Uber та Chevron, як зазначав УНН, кожна з компаній внесла по 1 мільйону доларів.

Ці кошти спрямовані на організацію церемонії, заходів безпеки, урочистих прийнять і благодійних програм. Наприклад, Google забезпечить трансляцію інавгурації через YouTube, а Meta підтримає інфраструктуру заходів.

TikTok витратить 50 000 доларів на вечірку з нагоди інавгурації на честь інфлюенсерів, які допомогли Дональду Трампу поширити його передвиборче послання, за словами організатора вечірки, і вона запланована на неділю, крайній термін, коли компанія може відокремитися від свого китайського власника, або її заборонять у США.

Генеральний директор TikTok Шоу Цзи Чу також відвідає інавгурацію Трампа, що демонструє тісний зв’язок компанії з новою адміністрацією. У цей час TikTok оскаржує закон про примусовий продаж у Верховному суді, а Трамп обіцяє "врятувати" платформу.

Де та коли дивитися інавгурацію?

Інавгурація Трампа відбудеться 20 січня, і подію транслюватимуть провідні американські телеканали та офіційні платформи.

Церемонія розпочнеться о 12:00 за східним часом США (19:00 за Києвом). Переглянути її можна буде:

• На YouTube-каналі CNBC Television за посиланням.

• Українською мовою трансляція буде доступна на YouTube-каналі "Голос Америки" з 17:30 до 21:00 за Києвом.

На офіційному сайті Білого дому.