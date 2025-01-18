Беспрецедентные меры безопасности на инаугурации Трампа в Вашингтоне: что известно

Перед инаугурацией Дональда Трампа в Вашингтоне развернули снайперов, установили детекторы взрывчатки и радиации, а безопасность обеспечивают тысячи военных и полицейских. Центр города перекрыт, а каждый гость проходит жесткие проверки.

УНН рассказывает, кто будет работать над созданием безопасности во время одного из масштабных событий года.

Новые вызовы для Секретной службы

Секретная служба США, которая традиционно отвечает за безопасность президента и ключевых государственных событий, находится под усиленным давлением. Покушения на жизнь Трампа, произошедшие в течение прошлого года, выявили серьезные недостатки в ее работе. Летом 2024 года только счастливый случай и профессионализм отдельных агентов спасли президента. Однако взрыв в отеле Трампа в начале января, осуществленный с помощью технологий кибермобиля, поставил под сомнение способность службы оперативно реагировать на новые угрозы.

На этот раз Секретная служба координирует свои действия с другими структурами - ФБР, Национальной гвардией, полицией и разведывательными агентствами.

Ключевые задачи по защите включают:

- Военные будут патрулировать город, регулировать движение и обеспечивать порядок на улицах.

- Десятки улиц перекрыты, а район проведения инаугурации превращен в закрытую зону.

- Установлены снайперские позиции, детекторы радиации и оборудование для обнаружения взрывных устройств.

- ФБР мониторит онлайн-пространство, чтобы предупредить возможные киберугрозы.

- Все, кто прибывает на церемонию, проходят строгий досмотр, аналогичный авиационным проверкам. Запрещено приносить рюкзаки, зонтики, еду и детские коляски.

По словам Мэтта Маккула, агента Секретной службы, это «самая комплексная операция безопасности за последние десятилетия».

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Присутствие мировых лидеров - это риск терактов

Трамп решил возобновить традицию приглашения иностранных гостей на инаугурацию, что требует дополнительных мер безопасности, ведь международные события такого уровня повышают риски терактов или провокаций.

Бывший президент Джо Байден также будет присутствовать, несмотря на то, что четыре года назад Трамп не появился на его инаугурации.

Тень штурма Капитолия

События 6 января 2021 года, когда сторонники Трампа штурмовали Капитолий, остаются болезненной раной в истории страны.

Представитель Секретной службы отметил, что их цель - гарантировать безопасность всех присутствующих, но также внимательно следить за тем, чтобы никакие экстремистские группы не нарушили общественный порядок.

Роль ФБР в подготовке

ФБР создало оперативные штабы для оценки угроз и разработки сценариев реагирования. По словам заместителя директора вашингтонского отделения Дэйва Сундберга, пока нет достоверных данных о конкретных угрозах, но предупредительные меры принимаются по самым высоким стандартам.

Что означает эта инаугурация для правоохранительных органов?

Церемония 20 января - это не только официальное начало нового президентства. Это тест на способность правоохранительных органов США работать в условиях высокого напряжения.

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