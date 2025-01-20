Китай готується до повернення Трампа: час невизначеності
Київ • УНН
Пекін висловлює занепокоєння щодо можливого повернення Трампа до президентства через його непередбачувану політику. Китай готується до потенційних торговельних конфліктів, незважаючи на заяви про співпрацю.
Повернення Дональда Трампа до президентства викликає у Пекіна занепокоєння через його непередбачувану політику. Попри заяви про співпрацю, Китай готується до можливих торговельних конфліктів і посилює економічні заходи у відповідь на риторику Трампа про нові мита та радикальні зміни у зовнішній політиці США, передає УНН з посиланням на Bloomberg.
За кілька годин до інавгурації Дональда Трампа увага Пекіна була зосереджена на можливих наслідках його повернення до президентства. Попри те, що Трамп висловив підтримку китайському додатку TikTok, пообіцявши скасувати майже п’ятирічну заборону, у Китаї це сприймається як знак його непередбачуваної політики, з якою доведеться мати справу.
Трамп обіцяє розблокувати TikTok і хоче, щоб США володіли 50% компанії19.01.25, 19:10 • 39455 переглядiв
Президент Сі Цзіньпін стикається з викликом: чи зможе Китай використати схильність Трампа до суперечливих дій у власних інтересах. Хоча обидві сторони під час телефонної розмови висловили готовність до співпраці, пропозиція Трампа підняти мита на китайські товари до 60% може серйозно вплинути на темпи зростання економіки Китаю.
Попри дружні жести, такі як зустріч віце-президента Хань Чженя з новообраним віце-президентом США, Китай продовжує відповідати рішучими заходами. Пекін розпочав перевірку субсидій американським виробникам мікросхем, а також додав кілька американських компаній до списку ненадійних.
Тим часом Трамп демонструє готовність до рішучих дій, зокрема скасування ініціатив Джо Байдена у сфері кліматичної політики та стимулювання внутрішнього виробництва енергії. Його другий термін обіцяє нову еру "американської сили та процвітання", що викликає занепокоєння у багатьох країнах, зокрема в Китаї.
Пекін розширює свої інструменти для реагування, враховуючи потенційну загрозу нової торговельної війни. Хоча офіційний настрій залишається прагматичним, обидві сторони готуються до можливих зіткнень у політичній, економічній та торговельній сферах.
Нагадаємо
Вже сьогодні, 20 січня, новообраний президент США Дональд Трамп офіційно вступить на посаду. УНН зібрав заяви Трампа про Україну, Президента Володимира Зеленського, а також російського диктатора володимира путіна.