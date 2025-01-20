Закінчення війни за 24 години, хороші відносини з путіним, ядерний удар: що казав Трамп про Україну до інавгурації

Вже сьогодні, 20 січня, новообраний президент США Дональд Трамп офіційно вступить на посаду. УНН зібрав заяви Трампа про Україну, Президента Володимира Зеленського, а також російського диктатора володимира путіна.

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Під час передвиборчої кампанії Дональд Трамп часто заявляв, що має хороші відносини із Президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором володимиром путіним.

Так, у вересні Трамп ще будучи кандидатом на посаду на зустрічі із Зеленським заявив, що якщо стане президентом США, то його команда буде працювати із Україною та росією щодо швидкого закінчення війни, адже війна колись має закінчитися.

"Це колись має закінчитися. Україна пройшла через пекло. Ніхто ніколи нічого подібного не бачив. Це жахлива ситуація", - сказав Трамп.

Він зазначив, що у нього добрі відносини із Зеленським, нагадавши, як Зеленський діяв під час спроби оголосити Трампу імпічмент за нібито тиск на Україну питанням військової допомоги.

"У мене також дуже хороші стосунки, як ви знаєте, з президентом путіним. І я думаю, що якщо ми виграємо, я думаю, що ми вирішимо це дуже швидко", - додав Трамп.

На цю репліку Зеленський відповів, що сподівається, що з "Україною кращі", на що Трамп відповів: "для танго потрібні двоє, у нас сьогодні буде хороша зустріч. І я думаю, що те, що ми навіть сьогодні разом, це дуже хороший знак".

На цій же зустрічі Трамп повторив свої слова, що в разі виграшу на виборах ще до вступу на пост президента 20 січня його команда "зможе щось придумати".

За день до зустрічі із Зеленським, Трамп звинуватив українського лідера в тому, що президент бере мільярди доларів у Сполучених Штатів, водночас відмовляючись "укласти угоду" щодо припинення повномасштабного вторгнення росії.

Будь-яка угода, найгірша угода, була б кращою за те, що ми маємо зараз. Якби вони уклали погану угоду, це було б набагато краще. Вони б трохи поступилися, і всі б були живі, і кожна будівля була б побудована, і кожна вежа старіла б ще 2000 років - казав Трамп.

Вже в грудні в Парижі Трамп після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Парижі та на тлі падіння режиму Башара Асада в Сирії заявив про бажання України укласти угоду про зупинку війни та заклик до негайного припинення вогню та початку переговорів.

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"Асад пішов. Він утік зі своєї країни. Його покровитель росія на чолі з володимиром путіним більше не була зацікавлена ​​в тому, щоб його захищати. Для росії взагалі не було жодних причин бути там. Вони втратили будь-який інтерес до Сирії через Україну, де близько 600 тис. російських солдатів лежать пораненими або мертвими у війні, яка ніколи не повинна була починатися і може тривати вічно", - заявляв Трамп.

Він зазначав, що росія та Іран знаходяться в ослабленому стані: росія через війну в Україні та погану економіку, а Іран через Ізраїль та його бойові успіхи.

Так само Зеленський і Україна хотіли б укласти угоду і припинити божевілля. Вони безглуздо втратили 400 тис. солдатів і набагато більше мирних жителів. Слід негайно припинити вогонь і почати переговори. Надто багато життів марно втрачено, надто багато сімей знищено, і якщо це продовжуватиметься, це може обернутися чимось набагато більшим і набагато гіршим. Я добре знаю володимира. Це його час діяти. Китай може допомогти. Світ чекає - додав Трамп.

Перед цим Трамп звинувачував вже колишнього президента США Джо Байдена у тому, що саме він винен у війні росії проти України.

"росія багато років, ще до путіна, говорила, що НАТО не може втручатися в Україну. Це було ніби висічене в камені. А Байден сказав: ні, вони повинні мати можливість приєднатися до НАТО. Тоді росія мала б когось прямо на своєму порозі. Я можу зрозуміти їхні почуття з цього приводу… Коли я почув, як Байден веде переговори, я сказав: у вас буде війна. І це виявилась дуже погана війна, вона може ескалювати і стати значно гіршою, ніж є зараз", - заявляв Байден.

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Трамп також у листопаді минулого року заявляв, що росія б не вторглася в Україну, як би він був президентом, адже наніс би ядерного удару по москві.

"Я сказав: "володимире, якщо ти підеш на Україну, я тебе так сильно вдарю, що ти навіть не повіриш. Я вдарю тебе прямо в центрі цієї довбаної москви. Ти отримаєш сильний удар, і я знесу ці куполи прямо з твоєї голови. Бо знаєте, він живе під куполами", - казав Трамп.

Трамп неодноразово заявляв, що зможе завершити війну за 24 години, зокрема за допомогою прямих погроз путіну обрушити ціни на нафту до 40 доларів, а Володимиру Зеленському - припинити військову допомогу.

"Буквально тієї ж ночі, як стане відомо про мою перемогу, я зателефоную Путіну і Зеленському. Ми укладемо угоду протягом 24 годин", - казав Трамп.

Проте вже у січні радники обраного президента США Дональда Трампа визнали, що на врегулювання війни в Україні підуть місяці або навіть більше.

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