Окончание войны за 24 часа, хорошие отношения с путиным, ядерный удар: что говорил Трамп до инаугурации об Украине

Уже сегодня, 20 января, новоизбранный президент США Дональд Трамп официально вступит в должность. УНН собрал заявления Трампа об Украине, Президенте Владимире Зеленском, а также российском диктаторе владимире путине.

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Во время предвыборной кампании Дональд Трамп часто заявлял, что имеет хорошие отношения с Президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором владимиром путиным.

Так, в сентябре Трамп еще будучи кандидатом на должность на встрече с Зеленским заявил, что если станет президентом США, то его команда будет работать с Украиной и россией по быстрому окончанию войны, ведь война когда-то должна закончиться.

"Это когда-то должно закончиться. Украина прошла через ад. Никто никогда ничего подобного не видел. Это ужасная ситуация", - сказал Трамп.

Он отметил, что у него хорошие отношения с Зеленским, напомнив, как Зеленский действовал во время попытки объявить Трампу импичмент за якобы давление на Украину вопросом военной помощи.

"У меня также очень хорошие отношения, как вы знаете, с президентом путиным. И я думаю, что если мы выиграем, я думаю, что мы решим это очень быстро", - добавил Трамп.

На эту реплику Зеленский ответил, что надеется, что с "Украиной лучше", на что Трамп ответил: "для танго нужны двое, у нас сегодня будет хорошая встреча. И я думаю, что то, что мы даже сегодня вместе, это очень хороший знак".

На этой же встрече Трамп повторил свои слова, что в случае выигрыша на выборах еще до вступления на пост президента 20 января его команда "сможет что-то придумать".

За день до встречи с Зеленским, Трамп обвинил украинского лидера в том, что президент берет миллиарды долларов у Соединенных Штатов, в то же время отказываясь "заключить сделку" по прекращению полномасштабного вторжения россии.

Любая сделка, самая плохая сделка, была бы лучше того, что мы имеем сейчас. Если бы они заключили плохую сделку, это было бы намного лучше. Они бы немного уступили, и все бы были живы, и каждое здание было бы построено, и каждая башня старела бы еще 2000 лет - говорил Трамп.

Уже в декабре в Париже Трамп после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже и на фоне падения режима Башара Асада в Сирии заявил о желании Украины заключить соглашение об остановке войны и призыв к немедленному прекращению огня и началу переговоров.

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"Асад ушел. Он сбежал из своей страны. Его покровитель россия во главе с владимиром путиным больше не была заинтересована в том, чтобы его защищать. Для россии вообще не было никаких причин быть там. Они потеряли всякий интерес к Сирии из-за Украины, где около 600 тыс. российских солдат лежат ранеными или мертвыми в войне, которая никогда не должна была начинаться и может продолжаться вечно", - заявлял Трамп.

Он отмечал, что россия и Иран находятся в ослабленном состоянии: россия из-за войны в Украине и плохой экономики, а Иран из-за Израиля и его боевых успехов.

Так же Зеленский и Украина хотели бы заключить соглашение и прекратить безумие. Они бессмысленно потеряли 400 тыс. солдат и гораздо больше мирных жителей. Следует немедленно прекратить огонь и начать переговоры. Слишком много жизней напрасно потеряно, слишком много семей уничтожено, и если это будет продолжаться, это может обернуться чем-то гораздо большим и гораздо худшим. Я хорошо знаю Владимира. Это его время действовать. Китай может помочь. Мир ждет - добавил Трамп.

Перед этим Трамп обвинял уже бывшего президента США Джо Байдена в том, что именно он виноват в войне россии против Украины.

"россия много лет, еще до путина, говорила, что НАТО не может вмешиваться в Украину. Это было будто высечено в камне. А Байден сказал: нет, они должны иметь возможность присоединиться к НАТО. Тогда у россии был бы кто-то прямо на своем пороге. Я могу понять их чувства по этому поводу... Когда я услышал, как Байден ведет переговоры, я сказал: у вас будет война. И это оказалась очень плохая война, она может эскалировать и стать значительно хуже, чем сейчас", - заявлял Байден.

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Трамп также в ноябре прошлого года заявлял, что россия бы не вторглась в Украину, если бы он был президентом, ведь нанес бы ядерный удар по москве.

"Я сказал: "Владимир, если ты пойдешь на Украину, я тебя так сильно ударю, что ты даже не поверишь. Я ударю тебя прямо в центре этой долбаной москвы. Ты получишь сильный удар, и я снесу эти купола прямо с твоей головы. Потому что знаете, он живет под куполами", - говорил Трамп.

Трамп неоднократно заявлял, что сможет завершить войну за 24 часа, в частности с помощью прямых угроз путину обрушить цены на нефть до 40 долларов, а Владимиру Зеленскому - прекратить военную помощь.

"Буквально той же ночью, как станет известно о моей победе, я позвоню путину и Зеленскому. Мы заключим соглашение в течение 24 часов", - говорил Трамп.

Однако уже в январе советники избранного президента США Дональда Трампа признали, что на урегулирование войны в Украине уйдут месяцы или даже больше.

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