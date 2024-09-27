Хороші стосунки з путіним, для танго потрібні двоє та хороший знак: що ще сказав Трамп на зустрічі із Зеленським

Кандидат у президенти США Дональд Трамп на зустрічі із Президентом України Володимиром Зеленським заявив, що якщо стане президентом США, то його команда буде працювати із Україною та росією щодо швидкого закінчення війни, адже війна колись має закінчитися, передає УНН.

Деталі

Під час зустрічі Трамп заявив, що, якщо стане президентом США, то його команда буде працювати із Україною та росією щодо швидкого закінчення війни.

"Це колись має закінчитися. Україна пройшла через пекло. Ніхто ніколи нічого подібного не бачив. Це жахлива ситуація", - сказав Трамп.

Він зазначив, що у нього добрі стосунки із Зеленським, нагадавши, як Зеленський діяв діяв під час спроби оголосити Трампу імпічмент за нібито тиск на Україну питанням військової допомоги.

"У мене також дуже хороші стосунки, як ви знаєте, з президентом путіним. І я думаю, що якщо ми виграємо, я думаю, що ми вирішимо це дуже швидко", - додав Трамп.

На цю репліку Зеленський відповів, що сподівається, що з "Україною кращі", на що Трамп відповів: "для танго потрібні двоє, у нас сьогодні буде хороша зустріч. І я думаю, що те, що ми навіть сьогодні разом, це дуже хороший знак".

Трамп вкотре додав, що разі виграшу на виборах ще до вступу на пост президента 20 січня його команда "зможе щось придумати".

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зустрівся із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом, щоб представити план перемоги.