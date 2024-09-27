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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Хорошие отношения с Путиным, для танго нужны двое и хороший знак: что еще сказал Трамп на встрече с Зеленским

Хорошие отношения с Путиным, для танго нужны двое и хороший знак: что еще сказал Трамп на встрече с Зеленским

Киев  •  УНН

27 сентября 2024, 15:25  •  9274 просмотра

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Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах его команда будет работать над быстрым завершением войны в Украине. Он подчеркнул хорошие отношения с Зеленским и путиным как преимущество для решения конфликта.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп на встрече з Президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что если станет президентом США, то его команда будет работать с Украиной и россией по быстрому окончанию войны, ведь война когда-то должна закончиться, передает УНН.

Детали

Во время встречи Трамп заявил, что, если станет президентом США, то его команда будет работать с Украиной и россией по быстрому окончанию войны.

"Это когда-то должно закончиться. Украина прошла через ад. Никто никогда ничего подобного не видел. Это ужасная ситуация", - сказал Трамп.

Он отметил, что у него хорошие отношения с Зеленским, напомнив, как Зеленский действовал во время попытки объявить Трампу импичмент за якобы давление на Украину вопросом военной помощи.

"У меня также очень хорошие отношения, как вы знаете, с президентом путиным. И я думаю, что если мы выиграем, я думаю, что мы решим это очень быстро", - добавил Трамп.

На эту реплику Зеленский ответил, что надеется, что с "Украиной лучше", на что Трамп ответил: "для танго нужны двое, у нас сегодня будет хорошая встреча. И я думаю, что то, что мы даже сегодня вместе, это очень хороший знак".

Трамп в очередной раз добавил, что в случае выигрыша на выборах еще до вступления на пост президента 20 января его команда "сможет что-то придумать".

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встретился с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, чтобы представить план победы.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
donald-trampДональд Трамп
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина