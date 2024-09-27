Зеленський розкрив мету зустрічі з Трампом

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зустрівся із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом, щоб представити план перемоги, передає УНН.

"Перш за все, дуже важливо поділитися, поділитися планом, всіма нашими кроками, як ми можемо зміцнити Україну. І, звичайно, ми повинні вирішити це зараз, тому що після листопада лише американський народ вирішуватиме, хто буде президентом. Ми розуміємо, що до листопада ми зможемо зупинити путіна. Ми повинні це зробити. Ми спробуємо на полі бою з нашими героїчними воїнами. Але ми розуміємо, що після листопада ми повинні вирішити, і ми сподіваємося, що сила Сполучених Штатів буде дуже сильною. І ми на це розраховуємо. Тому я вирішив з усією шаною зустрітися з обома кандидатами", - сказав Зеленський, відповідаючи на питання, чому вирішив зустрітися із Трампом.

Нагадаємо

Кандидат у президенти США Дональд Трамп повторив заяву про те, що може швидко припинити війну в Україні, якщо його оберуть. Так він відповів на запитання Голосу Америки під час відкритої частини зустрічі із Президентом України Володимиром Зеленським.