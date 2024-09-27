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Трамп на зустрічі із Зеленським знову заявив про "швидке завершення війни в Україні", якщо стане президентом

Київ • УНН

 • 18639 перегляди

Дональд Трамп заявив, що може швидко припинити війну в Україні, якщо його оберуть президентом США. Він підкреслив свої хороші стосунки з путіним, на що Зеленський відповів, сподіваючись на кращі відносини з ним.

Кандидат у президенти США Дональд Трамп повторив заяву про те, що може швидко припинити війну в Україні, якщо його оберуть. Так він відповів на запитання Голосу Америки під час відкритої частини зустрічі із Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.

"У нас дуже хороші стосунки, і у мене також дуже хороші стосунки, як ви знаєте, з президентом путіним. І я думаю, якщо ми виграємо, я думаю, що ми вирішимо це дуже швидко", - зазначив Трамп.

Зеленський на це відповів, що сподівається, що з ним стосунки все ж кращі, ніж з Путіним.

Додамо

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Політика
donald-trampДональд Трамп
niu-iorkНью-Йорк
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна

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