Трамп на зустрічі із Зеленським знову заявив про "швидке завершення війни в Україні", якщо стане президентом
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що може швидко припинити війну в Україні, якщо його оберуть президентом США. Він підкреслив свої хороші стосунки з путіним, на що Зеленський відповів, сподіваючись на кращі відносини з ним.
Кандидат у президенти США Дональд Трамп повторив заяву про те, що може швидко припинити війну в Україні, якщо його оберуть. Так він відповів на запитання Голосу Америки під час відкритої частини зустрічі із Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.
"У нас дуже хороші стосунки, і у мене також дуже хороші стосунки, як ви знаєте, з президентом путіним. І я думаю, якщо ми виграємо, я думаю, що ми вирішимо це дуже швидко", - зазначив Трамп.
Зеленський на це відповів, що сподівається, що з ним стосунки все ж кращі, ніж з Путіним.
Додамо
У Нью-Йорку розпочалася зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа.