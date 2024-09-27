Трамп на встрече с Зеленским снова заявил о "скором завершении войны в Украине", если станет президентом

Кандидат в президенты США Дональд Трамп повторил заявление о том, что может быстро прекратить войну в Украине, если его изберут. Так он ответил на вопрос Голоса Америки во время открытой части встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

"У нас очень хорошие отношения, и у меня также очень хорошие отношения, как вы знаете, с президентом путиным. И я думаю, если мы выиграем, я думаю, что мы решим это очень быстро", - отметил Трамп.

Зеленский на это ответил, что надеется, что с ним отношения все же лучше, чем с путиным.

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В Нью-Йорке началась встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа.