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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трамп на встрече с Зеленским снова заявил о "скором завершении войны в Украине", если станет президентом

Трамп на встрече с Зеленским снова заявил о "скором завершении войны в Украине", если станет президентом

Киев  •  УНН

27 сентября 2024, 14:43  •  4481 просмотра

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Дональд Трамп заявил, что может быстро прекратить войну в Украине, если его изберут президентом США. Он подчеркнул свои хорошие отношения с путиным, на что Зеленский ответил, надеясь на лучшие отношения с ним.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп повторил заявление о том, что может быстро прекратить войну в Украине, если его изберут. Так он ответил на вопрос Голоса Америки во время открытой части встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

"У нас очень хорошие отношения, и у меня также очень хорошие отношения, как вы знаете, с президентом путиным. И я думаю, если мы выиграем, я думаю, что мы решим это очень быстро", - отметил Трамп.

Зеленский на это ответил, что надеется, что с ним отношения все же лучше, чем с путиным.

Добавим

В Нью-Йорке началась встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
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