Зеленський і Трамп зустрілися у Нью-Йорку
Київ • УНН
У Нью-Йорку розпочалася зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа.
У Нью-Йорку почалася зустріч Президента України Володимира Зеленського і кандидата у президенти США Дональда Трампа, передає УНН із посиланням на Голос Америки.
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Як повідомляв УНН, візит Зеленського було продовжено на один день.
Згодом Дональд Трамп поінформував, що зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю о 9:45 у Trump Tower. За словами Трампа, Зеленський особисто звернувся до нього з проханням про цю зустріч.