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Зеленський і Трамп зустрілися у Нью-Йорку

Зеленський і Трамп зустрілися у Нью-Йорку

Київ • УНН

 • 17924 перегляди

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа.

У Нью-Йорку почалася зустріч Президента України Володимира Зеленського і кандидата у президенти США Дональда Трампа, передає УНН із посиланням на Голос Америки.

Додамо

Як повідомляв УНН, візит Зеленського було продовжено на один день.

Згодом Дональд Трамп поінформував, що зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю о 9:45 у Trump Tower. За словами Трампа, Зеленський особисто звернувся до нього з проханням про цю зустріч.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Політика
holos-amerykyГолос Америки
donald-trampДональд Трамп
niu-iorkНью-Йорк
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
ukrainaУкраїна

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