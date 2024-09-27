Трамп заявив, що завтра вранці зустрінеться з Зеленським - CNN
Київ • УНН
Дональд Трамп поінформував, що зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю о 9:45 у Trump Tower. За словами Трампа, Зеленський особисто звернувся до нього з проханням про цю зустріч.
Трамп оголосив, що зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським в п’ятницю вранці. Про це повідомляє CNN, передає УНН.
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У своїй заяві експрезидент США Дональд Трамп зазначив, що зустріч відбудеться о 9:45 у Trump Tower. Він додав, що Володимир Зеленський особисто звернувся до нього з проханням про цю зустріч.
Президент Зеленський попросив зустрітися зі мною, і я зустрінуся з ним завтра вранці близько 9:45 у Trump Tower
Нагадаємо
Український лідер 26 вересня провів зустріч з віце-президенткою США Камалою Гарріс. Перед тим він прибув до Білого дому для зустрічі з президентом США Джо Байденом та ще раніше Зеленський відвідав Капітолій для обговорення Плану перемоги України з конгресменами.
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