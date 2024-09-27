Трамп заявил, что завтра утром встретится с Зеленским - CNN

Трамп объявил, что встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу утром. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

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В своем заявлении экс-президент США Дональд Трамп отметил, что встреча состоится в 9:45 в Trump Tower. Он добавил, что Владимир Зеленский лично обратился к нему с просьбой об этой встрече.

Президент Зеленский попросил встретиться со мной, и я встречусь с ним завтра утром около 9:45 в Trump Tower - заявил Дональд Трамп.

Напомним,

Украинский лидер 26 сентября провел встречу с вице-президентом США Камалой Харрис. Перед тем он прибыл в Белый дом для встречи с президентом США Джо Байденом и еще раньше Зеленский посетил Капитолий для обсуждения Плана победы Украины с конгрессменами.

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