Трамп заявил, что завтра утром встретится с Зеленским - CNN
Киев • УНН
Дональд Трамп проинформировал, что встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу в 9:45 в Trump Tower. По словам Трампа, Зеленский лично обратился к нему с просьбой об этой встрече.
Трамп объявил, что встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу утром. Об этом сообщает CNN, передает УНН.
Детали
В своем заявлении экс-президент США Дональд Трамп отметил, что встреча состоится в 9:45 в Trump Tower. Он добавил, что Владимир Зеленский лично обратился к нему с просьбой об этой встрече.
Президент Зеленский попросил встретиться со мной, и я встречусь с ним завтра утром около 9:45 в Trump Tower
Напомним,
Украинский лидер 26 сентября провел встречу с вице-президентом США Камалой Харрис. Перед тем он прибыл в Белый дом для встречи с президентом США Джо Байденом и еще раньше Зеленский посетил Капитолий для обсуждения Плана победы Украины с конгрессменами.
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