Зеленський обговорив План перемоги з двопартійною делегацією Сенату США
Київ • УНН
Президент України зустрівся у Вашингтоні з двопартійною делегацією Сенату США для обговорення ключових пунктів Плану перемоги. Зеленський наголосив на важливості спільного досягнення перемоги заради свободи без компромісів.
У четвер, 26 вересня, президент України Володимир Зеленський зустрівся у Вашингтоні з двопартійною делегацією Сенату США, щоб обговорити ключові пункти Плану перемоги. Про це глава держави розповів в Telegram, передає УНН.
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Зустрівся з двопартійною делегацією Сенату США, щоб обговорити ключові пункти Плану перемоги. Це має бути нашим спільним досягненням – перемога заради свободи, без жодних компромісів ціною свободи
За його словами, в України багато друзів у столиці США, які з перших днів повномасштабного вторгнення стоять пліч-о-пліч з українцями в боротьбі за свободу та незалежність
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що президент України Володимир Зеленський прибув до Капітолія США для зустрічі з конгресменами. Візит має на меті передати план перемоги України президенту США, кандидатам у президенти та Конгресу.