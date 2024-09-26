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Зеленський обговорив План перемоги з двопартійною делегацією Сенату США

Зеленський обговорив План перемоги з двопартійною делегацією Сенату США

Київ • УНН

 • 42495 перегляди

Президент України зустрівся у Вашингтоні з двопартійною делегацією Сенату США для обговорення ключових пунктів Плану перемоги. Зеленський наголосив на важливості спільного досягнення перемоги заради свободи без компромісів.

У четвер, 26 вересня, президент України Володимир Зеленський зустрівся у Вашингтоні з двопартійною делегацією Сенату США, щоб обговорити ключові пункти Плану перемоги. Про це глава держави розповів в Telegram, передає УНН.

Деталі

Зустрівся з двопартійною делегацією Сенату США, щоб обговорити ключові пункти Плану перемоги. Це має бути нашим спільним досягненням – перемога заради свободи, без жодних компромісів ціною свободи

- заявив Зеленський. 

За його словами, в України багато друзів у столиці США, які з перших днів повномасштабного вторгнення стоять пліч-о-пліч з українцями в боротьбі за свободу та незалежність

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що президент України Володимир Зеленський прибув до Капітолія США для зустрічі з конгресменами. Візит має на меті передати план перемоги України президенту США, кандидатам у президенти та Конгресу.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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