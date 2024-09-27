Зеленский и Трамп встретились в Нью-Йорке

В Нью-Йорке началась встреча Президента Украины Владимира Зеленского и кандидата в президенты США Дональда Трампа, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

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Как сообщал УНН, визит Зеленского в США был продлен на один день.

Впоследствии Дональд Трамп проинформировал, что встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу в 9:45 в Trump Tower. По словам Трампа, Зеленский лично обратился к нему с просьбой об этой встрече.