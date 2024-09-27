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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский раскрыл цель встречи с Трампом

Зеленский раскрыл цель встречи с Трампом

Киев  •  УНН

27 сентября 2024, 15:02  •  2670 просмотра

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Президент Украины Зеленский встретился с кандидатом в президенты США Трампом, чтобы представить план победы Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встретился с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, чтобы представить план победы, передает УНН.

"Прежде всего, очень важно поделиться, поделиться планом, всеми нашими шагами, как мы можем укрепить Украину. И, конечно, мы должны решить это сейчас, потому что после ноября только американский народ будет решать, кто будет президентом. Мы понимаем, что до ноября мы не сможем остановить путина. Мы должны это сделать. Мы попробуем на поле боя с нашими героическими воинами. Но мы понимаем, что после ноября мы должны решить, и мы надеемся, что сила Соединенных Штатов будет очень сильной. И мы на это рассчитываем. Поэтому я решил со всем уважением встретиться с обоими кандидатами", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос, почему решил встретиться с Трампом.

Напомним

Кандидат в президенты США Дональд Трамп повторил заявление о том, что может быстро прекратить войну в Украине, если его изберут. Так он ответил на вопросы Голоса Америки во время открытой части встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Павел Башинский

Павел Башинский

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