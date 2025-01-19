Трамп планирует посетить Китай сразу после инаугурации: что известно о визите
Киев • УНН
Новоизбранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность официального визита в Китай в первые 100 дней президентства. Целью визита является налаживание сотрудничества с Си Цзиньпином после напряженных отношений из-за торговой войны.
Новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассматривает возможность совершения официального визита в Китай вскоре после своей инаугурации. Об этом сообщает Wall Street Journal, передает УНН.
Детали
По данным американской прессы, речь идет о путешествии в первые сто дней его президентства.
Основной целью поездки является установление более тесного сотрудничества с китайским лидером Си Цзиньпином. Такой шаг, как отмечается, имеет целью укрепление двусторонних отношений, которые были напряженными во время предыдущего срока Трампа из-за начатой им торговой войны. В частности, тогда были введены повышенные импортные пошлины, что повлекло конфронтацию между двумя экономическими гигантами.
Официальное вступление Трампа в должность запланировано на понедельник, 20 января. Ожидается, что детали возможного визита и его программа будут объявлены после инаугурации.
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