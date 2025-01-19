Трамп планує відвідати Китай одразу після інавгурації: що відомо про візит

Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розглядає можливість здійснення офіційного візиту до Китаю незабаром після своєї інавгурації. Про це повідомляє Wall Street Journal, передає УНН.

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За даними американської преси, йдеться про подорож у перші сто днів його президентства.

Основною метою поїздки є встановлення тіснішої співпраці з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Такий крок, як зазначається, має на меті зміцнення двосторонніх відносин, які були напруженими під час попереднього терміну Трампа через розпочату ним торгову війну. Зокрема, тоді було введено підвищені імпортні мита, що спричинило конфронтацію між двома економічними гігантами.

Офіційне вступлення Трампа на посаду заплановане на понеділок, 20 січня. Очікується, що деталі можливого візиту та його програма будуть оголошені після інавгурації.

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