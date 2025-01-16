Кандидат Трампа у міністри фінансів не виключив нові жорсткі санкції проти рф

Адміністрація новообраного президента США Дональда Трампа має намір посилити санкції проти росії. Вони можуть увійти в стратегію припинення війни в Україні. Про це заявив кандидат Трампа у міністри фінансів Скотт Бессент, предає CNBC, пише УНН.

Якщо якісь чиновники в російській федерації дивляться ці слухання, вони повинні знати, що якщо мене затвердять, і якщо президент Трамп попросить про це в рамках своєї стратегії припинення війни в Україні, я буду на 100% підтримувати посилення санкцій - сказав він.

За його словами, особливо це стосується російських нафтових компаній, до рівня, який змусить росію сісти за стіл переговорів.

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Держдеп США вважає нові санкції ефективнішими за визнання рф спонсором тероризму. Останні обмеження вже призвели до зупинки танкерів з російською нафтою та унеможливили обхід попередніх санкцій.

Як раніше писав УНН, помічники Трампа визнали, що обіцянка укласти мир в Україні за один день була передвиборчим блефом. За новими оцінками, на врегулювання конфлікту знадобляться місяці або більше.