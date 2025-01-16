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Кандидат Трампа у міністри фінансів не виключив нові жорсткі санкції проти рф

Київ • УНН

 • 55187 перегляди

Скотт Бессент, кандидат на посаду міністра фінансів США, заявив про готовність підтримати нові санкції проти РФ. Особливий акцент планується зробити на обмеженнях для російських нафтових компаній.

Адміністрація новообраного президента США Дональда Трампа має намір посилити санкції проти росії. Вони можуть увійти в стратегію припинення війни в Україні. Про це заявив кандидат Трампа у міністри фінансів Скотт Бессент, предає CNBC, пише УНН.

Якщо якісь чиновники в російській федерації дивляться ці слухання, вони повинні знати, що якщо мене затвердять, і якщо президент Трамп попросить про це в рамках своєї стратегії припинення війни в Україні, я буду на 100% підтримувати посилення санкцій

- сказав він.

За його словами, особливо це стосується російських нафтових компаній, до рівня, який змусить росію сісти за стіл переговорів.

Нагадаємо

Держдеп США вважає нові санкції ефективнішими за визнання рф спонсором тероризму. Останні обмеження вже призвели до зупинки танкерів з російською нафтою та унеможливили обхід попередніх санкцій.

Як раніше писав УНН, помічники Трампа визнали, що обіцянка укласти мир в Україні за один день була передвиборчим блефом. За новими оцінками, на врегулювання конфлікту знадобляться місяці або більше.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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