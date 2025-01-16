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Кандидат Трампа в министры финансов не исключил новые жесткие санкции против рф

Киев  •  УНН

 • 619 просмотра

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Скотт Бессент, кандидат на должность министра финансов США, заявил о готовности поддержать новые санкции против РФ. Особый акцент планируется сделать на ограничениях для российских нефтяных компаний.

Администрация новоизбранного президента США Дональда Трампа намерена ужесточить санкции против России. Они могут войти в стратегию прекращения войны в Украине. Об этом заявил кандидат Трампа в министры финансов Скотт Бессент, передает CNBC, пишет УНН.

Если какие-то чиновники в российской федерации смотрят эти слушания, они должны знать, что если меня утвердят, и если президент Трамп попросит об этом в рамках своей стратегии прекращения войны в Украине, я буду на 100% поддерживать усиление санкций

- сказал он.

По его словам, особенно это касается российских нефтяных компаний, до уровня, который заставит россию сесть за стол переговоров.

Напомним

Госдеп США считает новые санкции более эффективными, чем признание рф спонсором терроризма. Последние ограничения уже привели к остановке танкеров с российской нефтью и сделали невозможным обход предыдущих санкций.

Как ранее писал УНН, помощники Трампа признали, что обещание заключить мир в Украине за один день было предвыборным блефом. По новым оценкам, на урегулирование конфликта понадобятся месяцы или больше.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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