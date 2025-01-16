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Нові санкції діють ефективніше за визнання росії державою-спонсором тероризму - Держдеп

Нові санкції діють ефективніше за визнання росії державою-спонсором тероризму - Держдеп

Київ • УНН

 • 114847 перегляди

Держдеп США вважає нові санкції ефективнішими за визнання РФ спонсором тероризму. Останні обмеження вже призвели до зупинки танкерів з російською нафтою та унеможливили обхід попередніх санкцій.

Санкції допомагають ефективніше досягти політичних цілей щодо росії, ніж визнання її державою-спонсором тероризму. Останні обмеження найбільш ефективні для впливу на країну-агресора. Про це на брифінгу заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, повідомляє УНН.

Ми не вважаємо це SST (масштабні санкції - ред.) найефективнішим способом для досягнення наявних політичних цілей, коли говоримо про росію,

сказав він.

Деталі

За його словами, кількість уже запроваджених санкцій США проти Росії, зокрема останні пакети минулого й цього тижня, мають дієві наслідки.

Міллер звернув увагу на той факт, що після запровадження обмежень для енергетичного сектору РФ по всьому світу почали зупинятися танкери з російською нафтою, зокрема біля берегів Китаю.

Речник Деждепу також додав, що в середу, 15 січня, Росія втратила можливість обходити раніше запроваджені обмеження.

До того ж, Конгрес отримав додаткові повноваження щодо послаблення санкцій проти агресора в майбутньому.

Це лише наслідки останнього пакету. Якщо ж подивитися на загальний комбінований режим рестрикцій, який ми запровадили - включно з санкціями та експортним контролем - ми визначили, що це матиме більший вплив, ніж SST,

- пояснив речник Держдепу.

Міллер також додав, що визнання РФ країни-спонсором тероризму обмежить діяльність міжнародних гуманітарних організацій та створить інші наслідки, які можуть вплинути на здатність працювати у регіоні.

Нагадаємо

Три російські арктичні нафтові родовища зіткнулися з серйозними перебоями через санкції США щодо танкерів. Обмеження можуть призвести до зупинки видобутку через відсутність можливостей зберігання нафти.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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