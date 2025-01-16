Новые санкции действуют эффективнее признания России государством-спонсором терроризма - Госдеп
Киев • УНН
Госдеп США считает новые санкции эффективнее признания РФ спонсором терроризма. Последние ограничения уже привели к остановке танкеров с российской нефтью и сделали невозможным обход предыдущих санкций.
Санкции помогают эффективнее достичь политических целей в отношении России, чем признание ее государством-спонсором терроризма. Последние ограничения наиболее эффективны для воздействия на страну-агрессора. Об этом на брифинге заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, сообщает УНН.
Мы не считаем это SST (масштабные санкции - ред.) самым эффективным способом для достижения имеющихся политических целей, когда говорим о России,
Детали
По его словам, количество уже введенных санкций США против России, в частности последние пакеты на прошлой и этой неделе, имеют действенные последствия.
Миллер обратил внимание на тот факт, что после введения ограничений для энергетического сектора РФ по всему миру начали останавливаться танкеры с российской нефтью, в частности у берегов Китая.
Представитель Деждепа также добавил, что в среду, 15 января, Россия потеряла возможность обходить ранее введенные ограничения.
К тому же, Конгресс получил дополнительные полномочия по ослаблению санкций против агрессора в будущем.
Это лишь последствия последнего пакета. Если же посмотреть на общий комбинированный режим рестрикций, который мы ввели - включая санкции и экспортный контроль - мы определили, что это будет иметь большее влияние, чем SST,
Миллер также добавил, что признание РФ страной-спонсором терроризма ограничит деятельность международных гуманитарных организаций и создаст другие последствия, которые могут повлиять на способность работать в регионе.
Напомним
Три российских арктических нефтяных месторождения столкнулись с серьезными перебоями из-за санкций США в отношении танкеров. Ограничения могут привести к остановке добычи из-за отсутствия возможностей хранения нефти.