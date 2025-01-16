Санкции помогают эффективнее достичь политических целей в отношении России, чем признание ее государством-спонсором терроризма. Последние ограничения наиболее эффективны для воздействия на страну-агрессора. Об этом на брифинге заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, сообщает УНН.

Мы не считаем это SST (масштабные санкции - ред.) самым эффективным способом для достижения имеющихся политических целей, когда говорим о России,

Детали

По его словам, количество уже введенных санкций США против России, в частности последние пакеты на прошлой и этой неделе, имеют действенные последствия.

Миллер обратил внимание на тот факт, что после введения ограничений для энергетического сектора РФ по всему миру начали останавливаться танкеры с российской нефтью, в частности у берегов Китая.

Представитель Деждепа также добавил, что в среду, 15 января, Россия потеряла возможность обходить ранее введенные ограничения.

К тому же, Конгресс получил дополнительные полномочия по ослаблению санкций против агрессора в будущем.

Это лишь последствия последнего пакета. Если же посмотреть на общий комбинированный режим рестрикций, который мы ввели - включая санкции и экспортный контроль - мы определили, что это будет иметь большее влияние, чем SST,