Чому Трамп іде проти ВООЗ і ставить під загрозу НАТО? Думки експертів

Президент США Дональд Трамп продовжує курс на скорочення участі США у міжнародних організаціях, пояснюючи це їхньою "неефективністю" та фінансовими втратами для американського бюджету. Одночасно президент може посилити тиск на союзників по НАТО, наполягаючи на збільшенні їхніх витрат на оборону, щоб зменшити навантаження на США, пише УНН.

Трамп знову поставив під сумнів доцільність співпраці США з міжнародними організаціями. Зокрема, заявив про вихід США із Всесвітньої організації охорони здоров’я. За першої каденції Трамп вже вивів США з Паризької кліматичної угоди, Ради ООН з прав людини, ЮНЕСКО та низки ключових договорів, мотивуючи це захистом американських інтересів.

У коментарі УНН аналітик Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Максим Ялі теж зауважив, що подібна політика з боку Трампа спостерігалася ще раніше, під час його першого терміну.

Він не вірить в ефективність міжнародних організацій, неодноразово критикував як ООН, так і НАТО, а тим більше підрозділи ООН, такі як ВООЗ, особливо під час пандемії коронавірусу. Тому зараз ми спостерігатимемо продовження демонтажу міжнародного порядку та тих інституцій, які не довели свою ефективність або стали значно менш ефективними, ніж на ранніх етапах, як, наприклад, Рада Безпеки чи ООН загалом - розповів Ялі.

Крім того, Трамп неодноразово критикував НАТО під час свого першого президентського терміну, зокрема через невиконання фінансових зобов’язань країнами-членами. Він звинувачував союзників у тому, що вони витрачають на оборону менше 2% ВВП, змушуючи США покривати основну частину витрат. У 2018 році на саміті в Брюсселі він навіть погрожував виходом США з НАТО, якщо союзники не збільшать свої витрати.

"Щодо НАТО, то тут більше ризики для окремих держав. Це також подібна політика: Трамп робив такі заяви і під час передвиборчої кампанії, закликаючи інші держави-учасниці більше витрачати на оборону. Це було і в період його першого терміну, і тим більше зараз, коли росія воює з Україною ... Тому Трамп, звісно, також використовуватиме це, щоб змусити більшість країн Європейського Союзу збільшити витрати, відповідно зменшуючи витрати для Сполучених Штатів. Тож у цьому контексті ці заяви є цілком очікуваними та є продовженням тієї політики, яку Трамп проводив під час свого першого терміну, але не встиг повністю реалізувати. Тепер він продовжуватиме її втілювати", - підсумував аналітик Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Максим Ялі.

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Кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський у коментарі для УНН зазначив, що Трамп майже всю свою президентську кампанію акцентував увагу на необхідності зробити бюджетне управління більш ефективним.

Ми бачимо, що новий президент США прийняв цілий ряд указів, які стосуються різних сфер суспільного життя Америки і того, що знаходиться поза нею, тобто на міжнародній арені – сказав Желіховський.

За його словами, рішення Трампа мали б дозволити закумулювати більше коштів для фінансування тих чи інших програм, діяльності організацій, зменшити видатки, а також оптимізувати роботу урядового апарату.

За словами експерта, це дало б змогу спрямувати зекономлені кошти на вирішення нагальних питань або нібито підвищити добробут рядових американців.

Вочевидь, заяви та укази Трампа були зроблені для того, щоб задовольнити очікування виборців, які голосували за нього.

"Таким чином, Трамп фактично віддячив виборцям за те, що зміг знову посісти головне крісло в Білому домі та керувати Сполученими Штатами Америки", — сказав експерт-міжнародник.

Один із важливих підписаних указів стосувався початку процесу виходу США із Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ). "Це рішення стало одним із багатьох, ухвалених Трампом у рамках його виконавчих дій. Варто зазначити, що це вже вдруге, коли Трамп ініціює вихід США із ВООЗ. Перша спроба була під час пандемії коронавірусу, коли Трамп критикував організацію за її реакцію на кризу. Однак пізніше це рішення скасував президент Джозеф Байден. Тепер підписання указу у перший день нового терміну Трампа підвищує ймовірність того, що США офіційно покинуть організацію, — розповів Желіховський.

За словами Трампа, вихід із ВООЗ відбувається через неадекватне управління пандемією, яка спалахнула в Китаї і припала на його першу каденцію, каже експерт.

Він добре пам'ятає той час. І, власне, тоді була чимала критика на адресу Трампа за те, що він не справляється з цією ситуацією. Ну, можливо, це також могло б перекласти провину саме на цю організацію, щоб знову показати, що він нібито був невинний, а всі інші обставини, всі інші об'єкти, суб'єкти й тому подібне були причиною того, чому спалахнула пандемія і чому вона так болісно вдарила по Сполучених Штатах Америки - нагадав Желіховський.

Він також нагадав, як Трамп розкритикував ВООЗ за недостатню незалежність від політичного впливу держав-членів, а додатковим аргументом став, як він сказав, несправедливо високий внесок, який США платить ВООЗ, що входить до складу ООН.

"Тобто, це знову ж про гроші — знову показати своїм виборцям, навіщо нам платити такі високі внески, навіщо нам бути членами організації, яка, мало того, що виснажує наш бюджет, ще й не впоралася, як він може говорити, з викликами пандемії, які болісно вдарили і по американській, і по світовій економіці, та вплинули на всі ті процеси, які відбувалися. А також варто пам'ятати, що під час свого першого президентського терміну Трамп звинувачував ВООЗ у прихильності до Китаю в його діях, пов'язаних із пандемією", - розповів кандидат політичних наук.

За його словами, тут варто також розглядати антикитайський напрям політики Трампа, який ніколи не приховував свого ставлення до КНР і того, що Китай прагне зайняти будь-які ніші у світовій економіці, має амбіції на світове лідерство.

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"А також, наприклад, що стосується Гренландії, Панами — усе це теж обговорюється в контексті антикитайських поглядів Трампа", — зауважив експерт-міжнародник.

Станіслав Желіховський зазначив, що у разі зміни політики, спрямованої на залучення Китаю до більшого прагматизму та кооперації, зокрема у контексті мирного врегулювання російсько-української війни, можливо, не будуть введені ані обіцяні тарифи проти Китаю, ані інші заходи, спрямовані проти нього. Однак ситуації, подібні до тієї, що виникла з ВООЗ, Трамп завжди може використати, щоб показати своїм громадянам, що він продовжує боротися проти Китаю та його привілейованих позицій у міжнародних організаціях, демонструючи виборцям своє протистояння Китаю.

"Тут дуже хитра гра з боку Трампа, адже він підмінює поняття й фактично ніколи не хотів визнавати своїх помилок чи того, що чогось не може зробити. Ми можемо спостерігати подібну ситуацію на Близькому Сході", - зазначив експерт-міжнародник.

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Він додав, що Трамп не зміг, ще не прийшовши в Кабінет, вирішити питання, пов’язане з російсько-українською війною, як обіцяв. Вже минуло 24 години, але він так само не вирішив ситуацію. Натомість із Близьким Сходом йому вдалося досягти певних результатів. Президент США підкреслює, що зробив усе можливе, і завдяки його зусиллям розпочалося врегулювання між Ізраїлем і ХАМАСом. "Тож подібні речі він може використовувати у своїй риториці. Він буде шукати інші варіанти, адже розуміє, що далеко не всі американці розуміються на міжнародній політиці. Наприклад, якщо він скаже, що протидіє Китаю в організації охорони здоров’я, і заявить, що не потрібно співпрацювати з країною, яка має більший вплив у ВООЗ, то це може виглядати як спроба рухатися власним шляхом", - розповів Станіслав Желіховський.

Експерт-міжнародник нагадав, що така ж сама історія була з виходом із Паризької кліматичної угоди. За його словами це рішення теж можна подавати під різним кутом. Кандидат політичних наук вважає, що такі процеси будуть тривати й надалі. Але слід пам’ятати, що Трамп буде президентом 4 роки, і коли зміниться влада в країні, особливо якщо новий президент буде представником іншої партії, демократичної, ці рішення можуть бути переглянуті.

"Тоді Сполучені Штати можуть повернутися і до Паризької кліматичної угоди, і до Всесвітньої організації охорони здоров’я, і до інших структур, з яких Трамп може вийти під час своєї другої каденції", - зазначив Желіховський.

Кандидат політичних наук Станіслав Желіховський у коментарі для УНН відповів, чи є ризики для НАТО наразі.

"Наприкінці грудня 2023 року обидві палати Конгресу США ухвалили рішення, яке забороняє будь-якому президенту в будь-який час оголошувати про вихід США з Північноатлантичного альянсу без згоди Конгресу. Відповідно, були подані превентивні ініціативи, що є запобіжником, і Трампу буде непросто це зробити", - розповів експерт-міжнародник.

Станіслав Желіховський зазначив, що хоча Конгрес зараз контролюється Республіканською партією, не всі її члени підтримують політику Трампа, особливо щодо контроверсійних і фундаментальних питань. Він вважає малоймовірним, що законодавці США зможуть зібрати достатню кількість голосів для таких ініціатив.

За словами Желіховського, як демократи, так і частина республіканців будуть виступати проти, тому Трамп, найімовірніше, не торкатиметься цього питання. Максимум, на що він може зважитися, — це зменшити роль США в Альянсі, наприклад, в окремих програмах, фінансуванні чи наданні допомоги Україні.

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Станіслав Желіховський зазначив, що такий варіант можливий, хоча це залежить від того, як інші країни ухвалюватимуть рішення. Він вважає, що навіть якщо не всі держави досягнуть п’ятивідсоткових витрат на оборону, то збільшення нинішнього рівня, наприклад, до 3% або принаймні забезпечення мінімального рівня в 2%, може зменшити рівень роздратування Трампа. За словами кандидата політичних наук, це стосується не лише членства США в НАТО, але й участі Сполучених Штатів у різних операціях, ініціативах чи програмах.

Желіховський також припустив, що генсек НАТО Марк Рютте, який зберіг хороші зв’язки з Дональдом Трампом ще з його першої каденції, може використати ці відносини для збереження або навіть посилення зв’язків між США та європейськими країнами Альянсу. На його думку, Рютте міг би об’єднати європейських партнерів і переконати їх збільшити фінансування оборони, безпеки та допомоги Україні, особливо якщо гаряча фаза війни триватиме. Це могло б також сприяти мирному врегулюванню. Однак Желіховський зауважив, що важливо уникати різких кроків, які могли б викликати негативну реакцію Трампа.

"Трамп — доволі дратівлива особистість, різко реагує на те, що йому не подобається. Через його характер потрібно проводити зважену політику і намагатися діяти так, щоб це відповідало його поглядам. Держави, які збільшать видатки на оборону, можуть викликати в нього різну реакцію, але це може сприяти тому, що він не буде втручатися у справи Альянсу", - зауважив експерт-міжнародник.

Трамп перейменовує Мексиканську затоку і не тільки

Новий президент США вже встиг зробити низку заяв, які викликають різну реакцію у суспільства. Наприклад, одразу після інавгурації Трамп новими указами закріпив озвучені в промові обіцянки перейменувати Мексиканську затоку на "Американську затоку".

"Я це розглядаю через призму популізму. Це не має жодного серйозного впливу... Але чи зможе він змінити назву цієї затоки у всіх можливих документах і джерелах — це питання. Більше того, нічого не завадить новій владі США повернути нинішню назву, якщо це вважатимуть необхідним", - відповів Желіховський.

За словами кандидата політичних наук, це можна розглядати через призму популізму і сигналу, зокрема своїм громадянам, що Трамп буде боротися з нелегальною міграцією з Мексики. Це також сигнал тим мексиканцям, які перебувають у Сполучених Штатах на нелегальній основі, що, умовно кажучи, варто готуватися.

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"Це сигнал для самої Мексики і її громадян, щоб вони не намагалися відправляти нових нелегалів у США або створювати можливості для їхнього переїзду. Передусім це сигнал офіційному Мехіко. Звісно, тут ідеться умовно про мексиканців, адже через кордон переходять не тільки вони, але Мексика надає такі можливості. У цьому контексті є певний підтекст", - сказав Желіховський.

Кандидат політичних наук зазначив, що кожен сприймає дії Трампа по-своєму, проте у них проявляється його головний девіз — Make America Great Again. За його словами, Трамп намагається показати, що повертає велич Сполученим Штатам. Навіть у таких питаннях, як географічні назви чи регіони, він прагне підкреслити свою позицію. Наприклад, його бажання перейменувати гору Мак-Кінлі є жестом, який, однак, не вплине на благополуччя пересічних американців. Для покращення їхнього життя потрібні інші заходи, оскільки перейменування не має суттєвого значення.

Він провів паралель з Україною, яка бореться проти агресії та має історичну гору викликів — росію, яка століттями впливала на українські землі через різні імперії: як російську, так і радянську. Частина українських територій досі окупована російською федерацією. Законодавство України спрямоване на декомунізацію та дерусифікацію, що має продемонструвати небажання країни бути частиною цієї імперії. На його думку, це справедливо, адже Україна прагне викорінити рудименти імперського впливу, які залишалися на її землі століттями.

На запитання щодо Гренландії він зазначив, що якщо Гренландія позбудеться умовного "ярма" датського імперіалізму, це може відкрити нові можливості для іноземного капіталу, хоча він і так присутній у регіоні, зокрема китайський. Це також спроба обмежити вплив китайського капіталу та інтересів у Гренландії. Крім того, це створює перспективу розміщення військових баз. Одна база там уже існувала, але, можливо, Трамп прагне відновити її повноцінне функціонування.

Він припустив, що у майбутньому може виникнути боротьба за Арктику. Якщо Сполучені Штати не забезпечать повноцінної присутності в регіоні, росія та Китай можуть посилити свій вплив і спробувати витіснити США. На думку Желіховського, для стримування росії Трамп може прагнути посилити американські можливості в Арктиці та протидіяти експансії росії, Китаю й інших країн у Заполярному регіоні.

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Вплив політики Трампа на Україну

Станіслав Желіховський зазначив, що ситуація з наданням допомоги зараз є непростою, оскільки Трамп запровадив мораторій на питання, пов’язані із зовнішньою допомогою. Він припустив, що поки невідомо, наскільки це рішення торкнеться статей, які стосуються України, і чи вплине воно на рішення, ухвалені американським Конгресом. Разом із тим він вважає, що допомога Україні може навіть посилитися, але лише за умови, що російська федерація не захоче домовлятися. На його думку, якщо путін відмовиться від ініціатив Трампа, це стане для останнього ударом, адже він багато обіцяв і запевняв, що зможе швидко досягти результатів.

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Желіховський також зауважив, що якщо путін погодиться на переговори, але процес не зрушиться далі, це може сильно розізлити Трампа. У такому разі він, ймовірно, вдасться до запровадження санкцій проти росії, ударить по її енергетичному ринку і посилить підтримку України. Це, за словами Желіховського, може включати надання засобів, які або стримуватимуть росію, або дозволятимуть Україні здійснювати контрнаступальні операції як на своїй території, так і на території росії.

Він додав, що розвиток подій залежатиме від позиції кремля. Наразі, за його словами, допомога Україні надходить, хоча, можливо, не в тій кількості чи не в ті терміни, яких хотілося б. У будь-якому разі, Желіховський підсумував, що слід враховувати обставини і ситуацію, яка складатиметься в найближчі тижні та місяці.

Нагадаємо

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп обіцяв завершити війну в Україні та не допустити Третьої світової війни.