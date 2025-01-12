Країни НАТО зможуть витрачати на оборону до 5% ВВП лише через 10 років - Міноборони Польщі

Польща підтримує вимогу Дональда Трампа щодо збільшення витрат на оборону для країн НАТО до 5% ВВП, навіть якщо це займе 10 років для деяких членів альянсу, які відстають. Про це пише Financial Times з посиланням на міністра оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша, передає УНН.



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Косіняк-Камиш зазначив, що його країна може стати трансатлантичним містком між цією метою і її реалізацією в Європі.

За совами міністра оборони, Польща - це країна НАТО, яка найближча до досягнення нової мети витрат на оборону, оскільки в 2024 році вона виділила 4,7% ВВП на оборону, що є найвищим показником серед членів військового альянсу на чолі з США.

Перед своїм поверненням до Білого дому цього місяця Трамп підвищив тиск на членів НАТО щодо збільшення витрат на армію, адже лише 23 з 32 країн НАТО наразі відповідають вимогам витрачати на оборону 2% від ВВП, а Італія і Іспанія знаходяться нижче цієї межі.

Косіняк-Камиш зазначив, що нова мета є важливим сигналом для альянсу. Він вважає, що для досягнення цієї мети знадобиться ще десятиліття, але підкреслив, що Трампа не слід критикувати за амбіційність цієї мети, оскільки в іншому випадку деякі країни продовжуватимуть сперечатися, чи дійсно потрібні більші витрати.

Після того, як росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в 2022 році, Польща подвоїла свої витрати на оборону і закупила мільярди доларів озброєння, переважно з США та Південної Кореї.

Міністр оборони підкреслив, що уряд Польщі не мав іншого вибору через географічну близькість до росії.

НАТО відхилить пропозицію Трампа щодо 5% витрат на оборону - Reuters

Італія, прем'єр-міністр якої, Джорджія Мелоні, має сильні політичні зв'язки з майбутньою адміністрацією Трампа, значно відстає від цілі НАТО. Її уряд визнає необхідність збільшити витрати на оборону, але зіштовхується з борговим навантаженням і необхідністю обмежити державні витрати. Рим закликав інші столиці ЄС виключити військові витрати з розрахунків державних дефіцитів, але цей заклик був відхилений.

Іспанія посідає останнє місце за витратами на оборону, виділивши 1,28% ВВП у 2024 році, за даними НАТО. Щоб уникнути критики, уряд підкреслює, що її армія активно бере участь у миротворчих місіях НАТО, однак обіцянка прем'єр-міністра Педро Санчеса досягти 2% до 2029 року виглядає недостатньою. Обережність у підвищенні витрат зумовлена пацифістськими настроями країни, що зумовлені історією військової диктатури.

Польща хоче використати свої шість місяців президентства в ЄС, яке розпочалося 1 січня, для переконання інших країн-членів витратити €100 млрд з наступного спільного бюджету на оборону. Переговори щодо семирічного бюджету, що починаються в цьому році, матимуть вирішальне значення.

Європейська комісія минулого року запропонувала програму для оборонної промисловості на €1,5 млрд, яку Косініак-Камиш вважає явно недостатньою.

Міністр сказав, що ЄС має можливість перерозподіляти кошти, додавши, що його "пріоритетом" є забезпечити €100 млрд на оборону в найближчі роки, включаючи перенаправлення невикористаних коштів із спільного €800 млрд фонду відновлення після пандемії, що завершується наступного року.

Косіняк-Камиш планує представити плани Польщі в понеділок під час зустрічі у Варшаві з колегами з Німеччини, Франції, Італії та Великої Британії. Він зазначив, якщо вони могли дозволити собі брати кредити для відновлення після Covid, то повинні знайти кошти для захисту від війни.

Трамп хоче підняти витрати країн НАТО на оборону до 5% від ВВП

Що стосується надання польських військ для України для забезпечення можливої мирної угоди, Косіняк-Камиш відкинув таку можливість, підкресливши, що це не повинні бути країни на кордоні з Україною. Він також вказав на необхідність більших зусиль НАТО для поділу тягаря між країнами.

Незважаючи на те, що Польща є надійним союзником України в боротьбі з росією, відносини між країнами залишаються напруженими через історичні суперечності, дешеві українські сільськогосподарські експортні товари та зростаюче незадоволення серед польського населення щодо українців, які переїхали до Польщі.

Міністр визнав, що в польському суспільстві втомились.

Ще один нещодавній момент напруження — відмова Польщі постачати Україні свої останні літаки МіГ-29, що, за словами Варшави, необхідні для її власної безпеки.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що Польща виділила майже 5% свого ВВП на підтримку України та допомогу українським біженцям, що робить її лідером серед країн-донорів за обсягом витрат.

