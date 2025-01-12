Країни НАТО зможуть витрачати на оборону до 5% ВВП лише через 10 років - Міноборони Польщі

ukenru
Ексклюзив
14:49 • 69357 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

13:49 • 70801 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
12:39 • 84720 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 115439 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 140130 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 132513 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 148062 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 173837 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 220513 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176395 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

17 березня, 08:25 • 114613 перегляди
Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

17 березня, 08:37 • 120698 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

17 березня, 08:48 • 153814 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

17 березня, 09:10 • 137072 перегляди
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

12:14 • 113901 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

14:49 • 69362 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 74274 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 208145 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 205722 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 336534 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

16:09 • 1308 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

13:49 • 31050 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 32933 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 75162 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 101012 перегляди
Актуальне
Країни НАТО зможуть витрачати на оборону до 5% ВВП лише через 10 років - Міноборони Польщі

Країни НАТО зможуть витрачати на оборону до 5% ВВП лише через 10 років - Міноборони Польщі

Київ • УНН

 • 51186 перегляди

Міністр оборони Польщі підтримує ініціативу збільшення витрат країн НАТО на оборону до 5% ВВП. Варшава вже виділяє 4,7% ВВП на оборону та закликає інші країни досягти цієї мети протягом 10 років.

Польща підтримує вимогу Дональда Трампа щодо збільшення витрат на оборону для країн НАТО до 5% ВВП, навіть якщо це займе 10 років для деяких членів альянсу, які відстають. Про це пише Financial Times з посиланням на міністра оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша, передає УНН.

Деталі

Косіняк-Камиш зазначив, що його країна може стати трансатлантичним містком між цією метою і її реалізацією в Європі.

За совами міністра оборони, Польща - це країна НАТО, яка найближча до досягнення нової мети витрат на оборону, оскільки в 2024 році вона виділила 4,7% ВВП на оборону, що є найвищим показником серед членів військового альянсу на чолі з США.

Перед своїм поверненням до Білого дому цього місяця Трамп підвищив тиск на членів НАТО щодо збільшення витрат на армію, адже лише 23 з 32 країн НАТО наразі відповідають вимогам витрачати на оборону 2% від ВВП, а Італія і Іспанія знаходяться нижче цієї межі.

Косіняк-Камиш зазначив, що нова мета є важливим сигналом для альянсу. Він вважає, що для досягнення цієї мети знадобиться ще десятиліття, але підкреслив, що Трампа не слід критикувати за амбіційність цієї мети, оскільки в іншому випадку деякі країни продовжуватимуть сперечатися, чи дійсно потрібні більші витрати.

Після того, як росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в 2022 році, Польща подвоїла свої витрати на оборону і закупила мільярди доларів озброєння, переважно з США та Південної Кореї.

Міністр оборони підкреслив, що уряд Польщі не мав іншого вибору через географічну близькість до росії.

НАТО відхилить пропозицію Трампа щодо 5% витрат на оборону - Reuters10.01.25, 16:06 • 27883 перегляди

Італія, прем'єр-міністр якої, Джорджія Мелоні, має сильні політичні зв'язки з майбутньою адміністрацією Трампа, значно відстає від цілі НАТО. Її уряд визнає необхідність збільшити витрати на оборону, але зіштовхується з борговим навантаженням і необхідністю обмежити державні витрати. Рим закликав інші столиці ЄС виключити військові витрати з розрахунків державних дефіцитів, але цей заклик був відхилений.

Іспанія посідає останнє місце за витратами на оборону, виділивши 1,28% ВВП у 2024 році, за даними НАТО. Щоб уникнути критики, уряд підкреслює, що її армія активно бере участь у миротворчих місіях НАТО, однак обіцянка прем'єр-міністра Педро Санчеса досягти 2% до 2029 року виглядає недостатньою. Обережність у підвищенні витрат зумовлена пацифістськими настроями країни, що зумовлені історією військової диктатури.

Польща хоче використати свої шість місяців президентства в ЄС, яке розпочалося 1 січня, для переконання інших країн-членів витратити €100 млрд з наступного спільного бюджету на оборону. Переговори щодо семирічного бюджету, що починаються в цьому році, матимуть вирішальне значення.

Європейська комісія минулого року запропонувала програму для оборонної промисловості на €1,5 млрд, яку Косініак-Камиш вважає явно недостатньою.

Міністр сказав, що ЄС має можливість перерозподіляти кошти, додавши, що його "пріоритетом" є забезпечити €100 млрд на оборону в найближчі роки, включаючи перенаправлення невикористаних коштів із спільного €800 млрд фонду відновлення після пандемії, що завершується наступного року.

Косіняк-Камиш планує представити плани Польщі в понеділок під час зустрічі у Варшаві з колегами з Німеччини, Франції, Італії та Великої Британії. Він зазначив, якщо вони могли дозволити собі брати кредити для відновлення після Covid, то повинні знайти кошти для захисту від війни.

Трамп хоче підняти витрати країн НАТО на оборону до 5% від ВВП21.12.24, 00:44 • 26303 перегляди

Що стосується надання польських військ для України для забезпечення можливої мирної угоди, Косіняк-Камиш відкинув таку можливість, підкресливши, що це не повинні бути країни на кордоні з Україною. Він також вказав на необхідність більших зусиль НАТО для поділу тягаря між країнами.

Незважаючи на те, що Польща є надійним союзником України в боротьбі з росією, відносини між країнами залишаються напруженими через історичні суперечності, дешеві українські сільськогосподарські експортні товари та зростаюче незадоволення серед польського населення щодо українців, які переїхали до Польщі.

Міністр визнав, що в польському суспільстві втомились.

Ще один нещодавній момент напруження — відмова Польщі постачати Україні свої останні літаки МіГ-29, що, за словами Варшави, необхідні для її власної безпеки.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що Польща виділила майже 5% свого ВВП на підтримку України та допомогу українським біженцям, що робить її лідером серед країн-донорів за обсягом витрат.

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Новини Світу
mih-29-mikoianaМіГ-29 Мікояна
pedro-sanchesПедро Санчес
dzhordzha-meloniДжорджа Мелоні
yevropeiska-komisiiaЄвропейська комісія
natoNATO
donald-trampДональд Трамп
vladyslav-kosiniak-kamyshВладислав Косіняк-Камиш
pivdenna-koreiaПівденна Корея
frantsiiaФранція
spoluchene-korolivstvoСполучене Королівство
italiiaІталія
ispaniiaІспанія
nimechchynaНімеччина
ukrainaУкраїна
polshchaПольща

Звернутися з питань розміщення реклами