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НАТО відхилить пропозицію Трампа щодо 5% витрат на оборону - Reuters

НАТО відхилить пропозицію Трампа щодо 5% витрат на оборону - Reuters

Київ • УНН

 • 27883 перегляди

Країни НАТО не погодяться на пропозицію Трампа збільшити оборонні витрати до 5% ВВП. Очікується компромісне рішення близько 3% ВВП на саміті в Гаазі у червні.

НАТО не погодиться на пропозицію новообраного президента США Дональда Трампа щодо значного збільшення оборонних витрат, проте, ймовірно, погодиться перевищити нинішній показник. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі 

Відповідно до заяви Дональда Трампа — члени військового альянсу повинні витрачати 5% валового внутрішнього продукту (ВВП) на оборону — це величезне збільшення порівняно з нинішнім показником у 2% і рівень, якого наразі не досягає жодна країна НАТО, включно зі Сполученими Штатами.

За словами чиновників, на саміті НАТО, який відбудеться в червні в Гаазі, країни Альянсу обговорять нову мету оборонних витрат, викликану загрозою подальшої агресії hосії проти країн НАТО. Однак поки не зрозуміло, чи підтримають держави заклик Трампа і яким буде новий узгоджений рівень витрат.

Очікується, що компромісна мета складе близько 3% ВВП. Але навіть це було б викликом для багатьох країн, які ледве досягають або навіть не досягають мети в 2% зараз - через десять років після того, як вона була встановлена.

"Здається, буде зрушення, - сказав міністр оборони Італії Гвідо Кросетто в інтерв'ю агентству Reuters. "Я не думаю, що це буде 5%, що зараз неможливо майже для кожної країни в світі, але... це не буде два (відсотки), яких ми вже намагаємось досягти, але це буде більше двох".

Італія, з оборонними витратами на рівні близько 1,5% ВВП, є однією з восьми країн-членів НАТО, які не досягли поточного показника.

Польща, яка межує з Україною, є членом НАТО, що витрачає найбільшу частку ВВП на оборону - 4,12% минулого року, згідно з оцінками Альянсу. За нею йдуть Естонія з 3,43% і США з 3,38%.

За оцінками НАТО, сукупні оборонні витрати її членів у 2024 році становитимуть 1 474 трильйона доларів - близько 968 мільярдів доларів від США і 507 мільярдів доларів від європейських країн і Канади. Загальний середній показник становить близько 2,71% ВВП НАТО.

Деякі чиновники і аналітики вважають пропозицію Трампа про 5% завищеною початковою ставкою для початку багатомісячних переговорів і очікують, що він може погодитись на щось ближче до 3%.

Раніше УНН писав, що команда Трампа повідомила європейським лідерам про плани вимагати збільшення оборонних витрат НАТО до 5% ВВП. Незважаючи на попередні заяви, нова адміністрація має намір продовжити допомогу Україні.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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