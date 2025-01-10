НАТО відхилить пропозицію Трампа щодо 5% витрат на оборону - Reuters

НАТО не погодиться на пропозицію новообраного президента США Дональда Трампа щодо значного збільшення оборонних витрат, проте, ймовірно, погодиться перевищити нинішній показник. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

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Відповідно до заяви Дональда Трампа — члени військового альянсу повинні витрачати 5% валового внутрішнього продукту (ВВП) на оборону — це величезне збільшення порівняно з нинішнім показником у 2% і рівень, якого наразі не досягає жодна країна НАТО, включно зі Сполученими Штатами.

За словами чиновників, на саміті НАТО, який відбудеться в червні в Гаазі, країни Альянсу обговорять нову мету оборонних витрат, викликану загрозою подальшої агресії hосії проти країн НАТО. Однак поки не зрозуміло, чи підтримають держави заклик Трампа і яким буде новий узгоджений рівень витрат.

Очікується, що компромісна мета складе близько 3% ВВП. Але навіть це було б викликом для багатьох країн, які ледве досягають або навіть не досягають мети в 2% зараз - через десять років після того, як вона була встановлена.

"Здається, буде зрушення, - сказав міністр оборони Італії Гвідо Кросетто в інтерв'ю агентству Reuters. "Я не думаю, що це буде 5%, що зараз неможливо майже для кожної країни в світі, але... це не буде два (відсотки), яких ми вже намагаємось досягти, але це буде більше двох".

Італія, з оборонними витратами на рівні близько 1,5% ВВП, є однією з восьми країн-членів НАТО, які не досягли поточного показника.

Польща, яка межує з Україною, є членом НАТО, що витрачає найбільшу частку ВВП на оборону - 4,12% минулого року, згідно з оцінками Альянсу. За нею йдуть Естонія з 3,43% і США з 3,38%.

За оцінками НАТО, сукупні оборонні витрати її членів у 2024 році становитимуть 1 474 трильйона доларів - близько 968 мільярдів доларів від США і 507 мільярдів доларів від європейських країн і Канади. Загальний середній показник становить близько 2,71% ВВП НАТО.

Деякі чиновники і аналітики вважають пропозицію Трампа про 5% завищеною початковою ставкою для початку багатомісячних переговорів і очікують, що він може погодитись на щось ближче до 3%.

Раніше УНН писав, що команда Трампа повідомила європейським лідерам про плани вимагати збільшення оборонних витрат НАТО до 5% ВВП. Незважаючи на попередні заяви, нова адміністрація має намір продовжити допомогу Україні.