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НАТО отклонит предложение Трампа по 5% расходов на оборону - Reuters

НАТО отклонит предложение Трампа по 5% расходов на оборону - Reuters

Киев  •  УНН

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Страны НАТО не согласятся на предложение Трампа увеличить оборонные расходы до 5% ВВП. Ожидается компромиссное решение около 3% ВВП на саммите в Гааге в июне.

НАТО не согласится на предложение новоизбранного президента США Дональда Трампа по значительному увеличению оборонных расходов, однако, вероятно, согласится превысить нынешний показатель. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали 

Согласно заявлению Дональда Трампа - члены военного альянса должны тратить 5% валового внутреннего продукта (ВВП) на оборону - это огромное увеличение по сравнению с нынешним показателем в 2% и уровень, которого пока не достигает ни одна страна НАТО, включая Соединенные Штаты.

По словам чиновников, на саммите НАТО, который состоится в июне в Гааге, страны Альянса обсудят новую цель оборонных расходов, вызванную угрозой дальнейшей агрессии россии против стран НАТО. Однако пока не понятно, поддержат ли государства призыв Трампа и каким будет новый согласованный уровень расходов.

Ожидается, что компромиссная цель составит около 3% ВВП. Но даже это было бы вызовом для многих стран, которые едва достигают или даже не достигают цели в 2% сейчас - через десять лет после того, как она была установлена.

"Кажется, будет сдвиг, - сказал министр обороны Италии Гвидо Кросетто в интервью агентству Reuters. "Я не думаю, что это будет 5%, что сейчас невозможно почти для каждой страны в мире, но... это не будет два (процента), которых мы уже пытаемся достичь, но это будет больше двух".

Италия, с оборонными расходами на уровне около 1,5% ВВП, является одной из восьми стран-членов НАТО, которые не достигли текущего показателя.

Польша, которая граничит с Украиной, является членом НАТО, тратящим наибольшую долю ВВП на оборону - 4,12% в прошлом году, согласно оценкам Альянса. За ней следуют Эстония с 3,43% и США с 3,38%.

По оценкам НАТО, совокупные оборонные расходы ее членов в 2024 году составят 1 474 триллиона долларов - около 968 миллиардов долларов от США и 507 миллиардов долларов от европейских стран и Канады. Общий средний показатель составляет около 2,71% ВВП НАТО.

Некоторые чиновники и аналитики считают предложение Трампа о 5% завышенной начальной ставкой для начала многомесячных переговоров и ожидают, что он может согласиться на что-то ближе к 3%.

Ранее УНН писал, что команда Трампа сообщила европейским лидерам о планах потребовать увеличения оборонных расходов НАТО до 5% ВВП. Несмотря на предыдущие заявления, новая администрация намерена продолжить помощь Украине.

Алина Волянская

Алина Волянская

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