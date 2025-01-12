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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Страны НАТО смогут тратить на оборону до 5% ВВП только через 10 лет - Минобороны Польши

Страны НАТО смогут тратить на оборону до 5% ВВП только через 10 лет - Минобороны Польши

Киев  •  УНН

 • 9171 просмотра

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Министр обороны Польши поддерживает инициативу увеличения расходов стран НАТО на оборону до 5% ВВП. Варшава уже выделяет 4,7% ВВП на оборону и призывает другие страны достичь этой цели в течение 10 лет.

Польша поддерживает требование Дональда Трампа по увеличению расходов на оборону для стран НАТО до 5% ВВП, даже если это займет 10 лет для некоторых членов альянса, которые отстают. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша, передает УНН.

Детали

Косиняк-Камыш отметил, что его страна может стать трансатлантическим мостиком между этой целью и ее реализацией в Европе.

По совам министра обороны, Польша - это страна НАТО, которая ближе всего к достижению новой цели расходов на оборону, поскольку в 2024 году она выделила 4,7% ВВП на оборону, что является самым высоким показателем среди членов военного альянса во главе с США.

Перед своим возвращением в Белый дом в этом месяце Трамп повысил давление на членов НАТО по увеличению расходов на армию, ведь только 23 из 32 стран НАТО сейчас соответствуют требованиям тратить на оборону 2% от ВВП, а Италия и Испания находятся ниже этого предела.

Косиняк-Камыш отметил, что новая цель является важным сигналом для альянса. Он считает, что для достижения этой цели понадобится еще десятилетие, но подчеркнул, что Трампа не следует критиковать за амбициозность этой цели, поскольку в противном случае некоторые страны будут продолжать спорить, действительно ли нужны большие расходы.

После того, как россия начала полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году, Польша удвоила свои расходы на оборону и закупила миллиарды долларов вооружения, преимущественно из США и Южной Кореи.

Министр обороны подчеркнул, что правительство Польши не имело другого выбора из-за географической близости к России.

НАТО отклонит предложение Трампа по 5% расходов на оборону - Reuters10.01.25, 16:06 • 25879 просмотров

Италия, премьер-министр которой, Джорджия Мелони, имеет сильные политические связи с будущей администрацией Трампа, значительно отстает от цели НАТО. Ее правительство признает необходимость увеличить расходы на оборону, но сталкивается с долговой нагрузкой и необходимостью ограничить государственные расходы. Рим призвал другие столицы ЕС исключить военные расходы из расчетов государственных дефицитов, но этот призыв был отклонен.

Испания занимает последнее место по расходам на оборону, выделив 1,28% ВВП в 2024 году, по данным НАТО. Чтобы избежать критики, правительство подчеркивает, что ее армия активно участвует в миротворческих миссиях НАТО, однако обещание премьер-министра Педро Санчеса достичь 2% к 2029 году выглядит недостаточным. Осторожность в повышении расходов обусловлена пацифистскими настроениями страны, обусловленными историей военной диктатуры.

Польша хочет использовать свои шесть месяцев президентства в ЕС, которое началось 1 января, для убеждения других стран-членов потратить €100 млрд из следующего общего бюджета на оборону. Переговоры по семилетнему бюджету, начинающиеся в этом году, будут иметь решающее значение.

Европейская комиссия в прошлом году предложила программу для оборонной промышленности на €1,5 млрд, которую Косиниак-Камыш считает явно недостаточной.

Министр сказал, что ЕС имеет возможность перераспределять средства, добавив, что его "приоритетом" является обеспечить €100 млрд на оборону в ближайшие годы, включая перенаправление неиспользованных средств из общего €800 млрд фонда восстановления после пандемии, завершающегося в следующем году.

Косиняк-Камыш планирует представить планы Польши в понедельник во время встречи в Варшаве с коллегами из Германии, Франции, Италии и Великобритании. Он отметил, если они могли позволить себе брать кредиты для восстановления после Covid, то должны найти средства для защиты от войны.

Трамп хочет поднять расходы стран НАТО на оборону до 5% от ВВП21.12.24, 00:44 • 26022 просмотра

Что касается предоставления польских войск для Украины для обеспечения возможного мирного соглашения, Косиняк-Камыш отверг такую возможность, подчеркнув, что это не должны быть страны на границе с Украиной. Он также указал на необходимость больших усилий НАТО для разделения бремени между странами.

Несмотря на то, что Польша является надежным союзником Украины в борьбе с Россией, отношения между странами остаются напряженными из-за исторических противоречий, дешевых украинских сельскохозяйственных экспортных товаров и растущего недовольства среди польского населения относительно украинцев, которые переехали в Польшу.

Министр признал, что в польском обществе устали.

Еще один недавний момент напряжения - отказ Польши поставлять Украине свои последние самолеты МиГ-29, которые, по словам Варшавы, необходимы для ее собственной безопасности.

Напомним

Ранее УНН писал, что Польша выделила почти 5% своего ВВП на поддержку Украины и помощь украинским беженцам, что делает ее лидером среди стран-доноров по объему расходов.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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