Трамп хочет поднять расходы стран НАТО на оборону до 5% от ВВП
Киев • УНН
Команда Трампа сообщила европейским лидерам о планах потребовать увеличения оборонных расходов НАТО до 5% ВВП. Несмотря на предыдущие заявления, новая администрация намерена продолжить помощь Украине.
Команда Дональда Трампа сообщила европейским лидерам о намерении новой администрации требовать от стран НАТО значительного увеличения оборонных расходов - до 5% от их ВВП. Об этом сообщает Financial Times, передает УНН.
Детали
Эти планы были озвучены во время переговоров с высокопоставленными чиновниками Европы в декабре.
Несмотря на предыдущие заявления Трампа о возможном прекращении военной поддержки Украины, новая администрация намерена продолжить поставки помощи Киеву. Трамп также стремится добиться большего финансирования оборонных потребностей от союзников по НАТО, превышающего нынешний уровень в 2% ВВП, который выполняют большинство членов альянса.
Некоторые страны НАТО уже обсуждают повышение расходов до 3%. По словам источников, Трамп готов поддержать такое решение, но при условии более выгодных торговых соглашений для США.
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