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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трамп угрожает ЕС пошлинами, если не увеличат закупки нефти и газа США

Трамп угрожает ЕС пошлинами, если не увеличат закупки нефти и газа США

Киев  •  УНН

 • 2335 просмотра

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Дональд Трамп заявил о возможном введении пошлин на европейские товары, если ЕС не увеличит закупки американских энергоносителей. ЕС уже является крупнейшим покупателем нефти и газа США после отказа от российских ресурсов.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что ЕС может столкнуться с пошлинами, если блок не сократит свой растущий дефицит с США, совершая крупные сделки по нефти и газу с крупнейшей экономикой мира, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

ЕС уже покупает львиную долю экспортируемых США нефти и газа, согласно данным правительства США, и пока никаких дополнительных объемов не будет, если только США не увеличат добычу или объемы не будут перенаправлены из Азии - еще одного крупного потребителя энергии США, пишет издание.

«Я сказал Европейскому Союзу, что они должны компенсировать свой огромный дефицит с Соединенными Штатами путем крупномасштабной закупки нашей нефти и газа», - сказал Трамп в заметке на Truth Social.

«А если нет, то ПОШЛИНЫ полностью!!!» - написал Трамп.

Европейская комиссия не была доступна для комментариев.

Трамп пообещал ввести пошлины на большую часть, если не на весь импорт, и заявил, что Европа заплатит высокую цену за большой профицит в торговле с США в течение десятилетий.

Трамп, который вступает в должность 20 января, уже пообещал ввести высокие пошлины для трех крупнейших торговых партнеров США - Канады, Мексики и Китая.

Большинство европейских нефтеперерабатывающих и газовых компаний являются частными, и правительства не имеют права голоса в вопросе о том, откуда поступают закупки, если власть не введет санкции или пошлины, владельцы обычно покупают свои ресурсы, исходя из цены и эффективности.

ЕС резко увеличил закупки американской нефти и газа после решения блока ввести санкции и сократить зависимость от российских энергоносителей после вторжения москвы в Украину в 2022 году.

За последние годы США стали крупнейшим производителем нефти с объемом добычи более 20 миллионов баррелей в день жидких нефтепродуктов или пятой частью мирового спроса.

Экспорт сырой нефти из США в Европу достигает более 2 миллионов баррелей в день, что составляет более половины от общего объема экспорта США, а остальное идет в Азию. Нидерланды, Испания, Франция, Германия, Италия, Дания и Швеция являются крупнейшими импортерами, согласно данным правительства США.

Соединенные Штаты также являются крупнейшим в мире производителем и потребителем газа с объемом производства более 103 миллиардов кубических футов (2,9 млрд куб. м) в день.

Правительство США прогнозирует, что экспорт сжиженного газа (СПГ) из США составит в среднем 12 миллиардов кубических футов (340 млн куб. м) в 2024 году.

В октябре ЕС имел положительное сальдо в торговле с остальным миром в 3,9 млрд евро, что ниже 8,4 млрд евро в октябре 2023 года. Торговля ЕС с Соединенными Штатами, главным торговым партнером блока, показала общее положительное сальдо в 20,3 миллиарда евро в октябре против 16,8 миллиарда 12 месяцами ранее.

В экспорте ЕС доминирует Германия, основными товарами которой являются автомобили, оборудование и химикаты.

Угроза пошлин Трампа усиливает опасения относительно роста Китая - FT19 дек. 2024, 06:55 • 14462 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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